Menos de 10% das startups do RS são lideradas por mulheres

Embora, aos poucos, as mulheres tenham ocupado cargos de liderança em profissões majoritariamente exercidas por homens, no Rio Grande do Sul, essa evolução ocorre devagar. O Dia Internacional da Mulher, celebrado neste sábado, 8 de março, reforça ainda mais esse cenário. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) indica que menos de 10% das startups do Estado são lideradas por mulheres.

O levantamento foi realizado pelo projeto “Papel das Mulheres na Geração de Inovação nas Empresas” e utiliza como base os dados do Scape Report, de 2021. Das 276 startups ativas na época da coleta das informações, apenas 26 eram lideradas por mulheres, sendo a maioria localizada em Porto Alegre e em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

Entre as 276 startups, está a plataforma de seguros de viagem “O Tripulante”, de Porto Alegre. Fundada em 2011, a iniciativa surgiu como uma agência de viagens até se tornar uma empresa especializada em seguros, em 2015. “Nós, mulheres, como mães, acabamos arriscando menos e isso pode ser um dos fatores. Por que menos mulheres investem em ser empreendedoras e donas do próprio negócio?”, questiona a proprietária Aline Rodrigues de Aguiar.



O incentivo é um dos pontos fundamentais, de acordo com ela. Atualmente, Aline atua tanto na administração quanto nas vendas e mora nos Estados Unidos, juntamente com o marido, que também atua na empresa. Juntos eles seguem com atuação no território gaúcho. Ao todo, a empresa conta com quatro funcionários, sendo dois homens e duas mulheres.

Além dos desafios diários, o negócio enfrentou os impactos da pandemia. Durante o período, o casal percorreu 19 países e compartilhou a experiência por meio das redes sociais, como forma de manter as atividades.

De acordo com a professora Fernanda Reichert, responsável pela pesquisa da Ufrgs, existem, principalmente, três barreiras que afastam as mulheres do mercado de trabalho, independentemente da profissão, são elas: a questão estrutural, o ambiente hostil e as responsabilidades domésticas de forma desproporcional. “A questão estrutural ainda empurra as mulheres para fora desses ambientes mais tecnológicos e de inovação”, pontua.



Reichert ainda ressalta que há fatores que são consolidados ao longo dos anos, desde a infância. “A menina ganha a boneca e o menino ganha o lego, por exemplo. Não há nada de errado nisso, mas são pontos que vão direcionando para uma escolha de curso mais tarde”. Conforme a pesquisa, depois do ingresso no mercado, o ambiente também se torna hostil em diferentes aspectos, que incluem questões relacionadas à maternidade e até mesmo o suporte para captação de financiamentos - parte considerada fundamental para o desenvolvimento das atividades das startups.