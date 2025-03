Preparativos para a 25ª edição da Expodireto entram na reta final

A 25ª edição da Expodireto - Cotrijal, em Não-Me-Toque, está na reta final dos preparativos para o evento que começa na segunda-feira (10). Serão 610 expositores, mais de 200 empresas e 222 produtores no pavilhão da agricultura familiar. O parque, que tem cerca de 130 hectares, ainda está recebendo grande movimentação de trabalhadores. A feira acontecerá até o dia 14."Está tudo praticamente pronto, os estandes já estão estruturados, mas faltam os retoques finais. O parque é um verdadeiro canteiro de obras", avaliou o vice-presidente da Cotrijal, Enio Schroeder. Segundo ele, os 25 anos da feira serão marcados pelo avanço na tecnologia no campo e pela ampliação da credibilidade do evento. "Estamos cuidando de todos os detalhes", ponderou.O vice-presidente da Cotrijal também considerou que, embora a feira atraia pessoas de fora do estado e do Brasil, que chegam para fazer suas aquisições, é impossível desvincular esta edição da estiagem que está castigando o Rio Grande do Sul e causando prejuízos nas lavouras. "Precisamos ter um olhar especial para os produtores gaúchos e buscar formas de melhorar as condições deles", refletiu. Balanços sobre a safra de verão e audiências para tratar da seca estão previstos na agenda da feira.A média de público esperado para o evento no Planalto Médio do Estado deve beirar os 300 mil visitantes. Ao todo, mais de 3.500 pessoas terão trabalhado até o início do evento.Além disso, a programação contará com diversos espaços: área de produção vegetal, produção animal, agricultura familiar, máquinas e equipamentos, meio ambiente, área internacional, Arena Agrodigital, fóruns e debates. No primeiro dia de evento, haverá ainda o início do 16º Fórum do Milho e a entrega do Troféu Semente de Ouro. No segundo dia, terá início o 35º Fórum Nacional da Soja.No tradicional pavilhão da agricultura familiar, os expositores apresentarão uma variedade de produtos de agroindústrias, artesanato, flores, plantas e itens produzidos por comunidades indígenas. Já na Arena Agrodigital, espaço destinado a painéis e debates sobre o futuro e o presente do agronegócio, estarão presentes mais de 30 expositores, incluindo grandes empresas, hubs de inovação e startups.