Após edição recorde, 25ª Expodireto será marcada por reivindicações para agro

Com R$ 7,9 bilhões contabilizados em negócios em 2024, resultado recorde, a 25ª edição da Expodireto-Cotrijal, uma das feiras mais importantes do setor agro no Brasil, que ocorrerá entre os dias 10 e 14 de março, se prepara para um evento marcado por reivindicações em meio a mais uma estiagem preocupante para os produtores gaúchos. Durante a feira, entidades apresentarão pleitos importantes, como o projeto de securitização das dívidas e a ampliação da irrigação no solo gaúcho.

"O Rio Grande do Sul vive anos difíceis. Enquanto o Brasil terá uma safra recorde, nosso Estado enfrenta o quarto ano consecutivo de seca. Muitos não têm noção do que pode vir pela frente, como uma recessão. Precisamos do apoio do governo federal. Precisamos da securitização, um empréstimo federal com prazos longos e juros compatíveis", destacou o presidente da Cotrijal, promotora do evento, Nei César Manica Manica. Sem detalhar expectativas comerciais, ele afirma que a média de público esperado para o evento, que ocorre em Não-Me-Toque, no Planalto Médio do Estado, deve beirar os 300 mil visitantes. Além disso, 550 expositores e 200 empresas já confirmaram presença.



Manica também frisou a necessidade de mudanças na legislação ambiental para facilitar os processos de irrigação e reservação de água. "Precisamos de retenção de água para a produção de alimentos. Já temos água para consumo e para energia permitido por lei", acrescentou. Para o governador Eduardo Leite (PSDB), a ampliação da irrigação no Estado também é essencial. "O caminho para as lavouras é a irrigação. Estamos direcionando ações, como a desburocratização dos licenciamentos e apoio de até R$ 100 mil para os produtores que instalarem o sistema de irrigação em suas propriedades." Segundo Leite, apenas 4% das lavouras na agricultura de sequeiro possuem irrigação, o que deixa as culturas de milho e soja, por exemplo, mais vulneráveis. "No curto prazo, o auxílio para estiagem é assistencial, mas a verdadeira proteção vem da irrigação", afirmou.



Apesar da situação preocupante em relação à seca, o presidente da Expodireto mantém o otimismo no evento. "Esse ano fugiu da curva um pouco, acredito que não vai ser a média do ano passado. Apesar disso, os bancos terão linhas especiais. Ainda que o Brasil esteja com juros altos, haverá boas oportunidades. As empresas sabem que, ao apresentar inovação e tecnologia, é possível negociar durante o ano todo", considerou, reforçando que a feira é um momento importante para novos cadastros de clientes e para a atualização de tecnologias. Os bancos, aliás, são os principais patrocinadores da feira. Este ano, a campanha de divulgação tem como lema "Do campo para o campo", com foco em histórias de agricultores e agricultoras que participam desde as primeiras edições da feira.

Preparativos na reta final

Com mais de 130 hectares, o parque da Expodireto Cotrijal começará a receber, nesta semana, as empresas responsáveis pela montagem de estruturas e estandes. Ao todo, mais de 3.500 pessoas estarão trabalhando na pré-feira até o início do evento. A programação contará com diversos espaços: área de produção vegetal, produção animal, agricultura familiar, máquinas e equipamentos, meio ambiente, área internacional, arena Agrodigital, fóruns e debates.



No tradicional pavilhão da agricultura familiar, cerca de 200 expositores apresentarão uma variedade de produtos de agroindústrias, artesanato, flores, plantas e itens produzidos por comunidades indígenas. Já na Arena Agrodigital, espaço destinado a painéis e debates sobre o futuro e o presente do agronegócio, estarão presentes mais de 30 expositores, incluindo grandes empresas, hubs de inovação e startups.

Sobre a Cotrijal

A Expodireto Cotrijal é organizada pela Cotrijal, Cooperativa Agropecuária e Industrial, com sede em Não-Me-Toque. Maior cooperativa agropecuária do Rio Grande do Sul, a Cotrijal está presente em 53 municípios, com 78 unidades de recebimento de grãos, além de unidade de beneficiamento de sementes, fábrica de rações, TRR, complexo com 32 lojas, 15 supermercados e um atacado. A cooperativa atende mais de 17 mil associados e suas famílias, oferecendo assistência técnica e veterinária, produtos e serviços para melhorar a rentabilidade e a qualidade de vida dos produtores.