ADVB/RS retoma atividades na sede alagada pelas cheias de maio do ano passado

Fortemente atingida pelas enchentes de 2024, a sede da Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS) retoma às atividades presenciais na próxima segunda-feira (10). Depois de uma grande restruturação, a entidade repensa as funções da estrutura junto à nova diretoria – empossada no mês passado.

“Estamos instalados em um local privilegiado, na Orla do Guaíba. E, após a reforma, criamos um conceito mais amplo, mais arejado, que permite uma interação mais fácil entre as pessoas. Nossas portas estão cada vez mais abertas aos nossos parceiros”, afirma o presidente da ADVB/RS, Leandro Pompermaier.

Entre as ações programadas para o triênio que se iniciou em 2025, o dirigente disse em visita à redação do Jornal do Comércio nesta quinta-feira (6) que pretende seguir uma linha mais tecnológica: “Quando a gente fala de marketing, vendas, exportação, a gente precisa olhar para os novos formatos acontecendo no mundo inteiro”.

Com isso, a ideia é potencializar os eventos promovidos pela Associação, como o Top de Marleting e o Prêmio Exportação.