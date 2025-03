Autotravi muda regime societário e projeta alta de 15% para o ano

Em novo movimento em seu processo de profissionalização, a Autotravi, com sede em Caxias do Sul, deixa de ser companhia limitada para tornar-se uma sociedade anônima. De acordo com o CEO, Eduardo Aver Vanin, trata-se de uma demonstração de que a empresa está pronta para regulamentações mais rigorosas e processos legais mais complexos. "Estamos trilhando um caminho de fortalecimento dos processos de governança e dos ritos de gestão, o que permite essa mudança importante", explica.

O executivo também antecipou que a Autotravi deve se expandir geograficamente neste ano. Estar mais próximo dos clientes é um movimento que faz parte do planejamento estratégico e deve se consolidar em 2025. As duas novidades se somam à nova identidade visual da empresa e são os três principais fatos que marcam os 80 anos, comemorados em 2025 – a empresa nasceu em fevereiro de 1945. "Chegamos até aqui porque a Autotravi sempre foi séria, pioneira e inovadora. Estou na empresa para seguir trabalhando com essa visão e profissionalizá-la cada vez mais", ressalta Vanin, que foi contratado em dezembro de 2022 para assumir a posição de comando que era então exercida por Sérgio Grillo, filho do fundador e atualmente presidente do Conselho de Administração.

Criada em 1945 como uma fabricante de geleias, a Autotravi foi se transformando conforme o mercado exigiu. Entrou no mercado da borracha quando os sócios tiveram um problema em um carro, durante uma viagem, e perceberam que poderiam transformar pneus velhos em pequenos discos redondos. "Em 1970, a empresa fez a sua primeira exportação e, em 1999, já era certificada na ISO 9002", acrescenta o CEO.

Unir esses dois tempos foi o briefing que norteou a criação da nova marca. Conforme a coordenadora de marketing, Madeline Juber, elementos da nova identidade visual trabalham com o conceito de linha do tempo, reforçando que se trata de uma empresa que tem um passado longínquo, mas atua com as demandas e as tecnologias do presente. "A nova identidade está embasada na história de coragem, protagonismo e inovação dos fundadores e também traz um frescor. Estamos maduros, mas com a empolgação de quem sempre está começando", detalha a profissional.

Vanin informou que o objetivo de 2025 é crescer 15% em receita no comparativo com 2024. De acordo com o planejamento estratégico, a meta é que as exportações cheguem ao patamar de 20% da receita até 2027. "Estamos crescendo no mercado externo. Em 2023, as exportações representaram 14%. Em 2024, 16%", detalha o CEO. Ainda em linha com o planejamento estratégico, o objetivo é de consolidar receita líquida de R$ 110 milhões em 2027, praticamente o dobro da realizada em 2023, de R$ 64 milhões.

A Autotravi desenvolve soluções de vedação de alta performance para produtos automotivos, como máquinas agrícolas, ônibus e caminhões, e industriais, com atuação no mercado de reposição e no atendimento a montadoras. A partir da borracha e do termoplástico, são fabricados, dentre outros itens, perfis bielastômeros e adesivados, guarnições para vidros, canaletas e pestanas flocadas.