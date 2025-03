Escola do Amanhã amplia alcance para 12 municípios da Serra Gaúcha

*De Caxias do Sul

A Escola do Amanhã, iniciativa liderada pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), anunciou um plano de expansão para 2025. A ampliação do projeto permitirá alcançar 12 cidades, aumentando a cobertura e o impacto na formação de jovens para a indústria.





Com a expansão, a projeção é que o programa passe a atender 46 escolas estaduais, 138 professores e 1.380 alunos do Ensino Médio, por meio da formação de professores, aplicado pelo Serviço Social da Indústria (Sesi). Já para os adolescentes a partir dos 14 anos, a estimativa é formar 645 alunos em robótica e protótipos mecatrônicos, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), fortalecendo a conexão entre educação e mercado de trabalho.

A nova fase do Escola do Amanhã abrangerá as cidades de Caxias do Sul, São Marcos, Flores da Cunha, Bento Gonçalves, Farroupilha, Veranópolis, Garibaldi, Nova Prata, Serafina Corrêa, Carlos Barbosa, Pinto Bandeira e Vila Flores. Com a ampliação, a iniciativa segue alinhada às demandas do setor industrial, promovendo educação prática, visitas técnicas e desenvolvimento de projetos reais dentro das empresas parceiras. “O crescimento reflete o compromisso da indústria com a qualificação profissional e a inserção dos jovens no setor produtivo”, definiu o presidente do Simecs, Ubiratã Rezler.



Em 2024, o projeto atendeu 10 escolas, qualificou 27 professores e envolveu 246 alunos por meio do Sesi. No Senai foram 406 alunos formados e 54 visitas técnicas realizadas, consolidando a integração entre ensino e indústria.



O projeto foi um dos quatros escolhidos na região do Corede Serra para receber recursos da Consulta Popular 2024, iniciativa do governo do Estado. Apresentada em parceria com a Secretaria da Educação de Caxias do Sul, a iniciativa foi contemplada com R$ 345.714,29. “O objetivo é fomentar a educação e atender à necessidade de formação de profissionais, principalmente com foco na inovação e em tecnologia. Ao mesmo tempo, proporcionar aos adolescentes conhecimentos técnico e humano para que possam se desenvolver e aplicar essas novas habilidades e atributos”, reforça Rezler.