Liquida Porto Alegre chega ao fim com otimismo de desempenho superior ao ano passado

O comércio da Capital prevê que o Liquida Porto Alegre 2025, tradicional campanha de descontos do País que chega ao fim neste sábado (1º), encerre com desempenho igual ou até superior ao ano passado. De acordo com o coordenador do Liquida Porto Alegre, Carlos Frederico Schmaedecke, a 28ª edição trouxe algo diferente, a venda de produtos para combater a forte onda de calor no Rio Grande do Sul.

LEIA TAMBÉM: Liquida Porto Alegre é marcado por mais descontos e atrativos em 2025

No último dia do Liquida Porto Alegre, o que se observava nas lojas era a procura por ventilador e ar-condicionado. “Neste ano, o calor complicou as vendas, uma vez que as pessoas não gostam de sair de suas casas com as fortes temperaturas. Por um lado, o clima estimulou a comercialização de outros produtos para atender a essa necessidade”, cita. Entre os itens procurados também estão chinelos, sandálias, blusas e bermudas.



Estabelecimentos comerciais bem-equipados e aqueles localizados em shoppings também receberam uma procura maior de público. Segundo Schmaedecke, as lojas que possuem ar-condicionado ganham a preferência das pessoas pelo conforto que proporcionam e isto se reflete em vendas.



Conforme o coordenador do Liquida Porto Alegre, outro segmento econômico que relatou aquecimento de vendas foi o setor de óptica. Ele diz que o segmento já observava o interesse do público na espera do Liquida Porto Alegre para compra de óculos de grau.



Schmaedecke informa que outros ramos, como o de colchões, móveis e estofados também saem muito bem-favorecidos no período da realização do Liquida Porto Alegre.

Otimismo marca a 28ª edição da campanha

“Nós estamos otimistas com o desempenho dos negócios, nesta edição do Liquida Porto Alegre, embora tenhamos registrado uma queda na participação de estabelecimentos em 2025”, projeta. Schmaedecke conta que foi realizado um levantamento pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL) para identificar onde ocorreu essa queda de participação dos empresários.



“A queda no número de inscritos ocorreu justamente na mancha da enchente, em maio do ano, em Porto Alegre”, informa. Ele explica que, por outro lado, houve também um índice de resiliência maior nos estabelecimentos localizados na área central da Capital, com lojas reabrindo ou os seus espaços sendo ocupados por novos empreendedores”, informa.



Neste ano, o Liquida Porto Alegre contou com a participação de 4,5 mil estabelecimentos comerciais e na edição anterior a campanha teve a participação de um pouco mais de 5 mil comércios.

Campanha recebeu reforço do Banrisul



“O Liquida Porto Alegre é uma promoção clássica e, neste ano, nós tivemos o patrocínio do Banrisul, deste modo, injetamos mais mídia e realizamos mais esforços na campanha”, destacou. Schmaedecke explica que a CDL ainda não faz projeção de volume de vendas que ocorreram durante a campanha.



“Este último dia do Liquida Porto Alegre deve ficar um pouco prejudicado pelo calor e porque está finalizando no 1º dia de março, e também é um começo de feriadão”, explica.



Para o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Paulo Geremia, o Liquida Porto Alegre é um excelente momento tanto para conquistar novos clientes como para fidelizar os atuais.



"Ficamos muito satisfeitos com a participação no Liquida Porto Alegre. Tivemos mais de 230 empresas da gastronomia e da hotelaria diretamente envolvidas na campanha, com ofertas atrativas que alcançaram consumidores de todo o Estado."