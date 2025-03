BRDE encaminha pedido a Alckmin para operar o Fundo da Marinha Mercante

Em audiência com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) encaminhou uma solicitação para ser incluído como agente financeiro do Fundo da Marinha Mercante (FMM). A medida permitiria ao banco ampliar sua atuação no apoio à indústria de construção e reparação naval nos três estados do Sul do País, que vive uma expectativa de retomada em termos de novos investimentos. Além dos estaleiros, o Fundo atua na renovação e ampliação da frota mercante brasileira e em projetos aquaviários.

O encontro com o vice-presidente, também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). No documento apresentado pelos diretores do BRDE Leonardo Busatto (Planejamento) e Mauro Mariani (Acompanhamento e Recuperação de Créditos), o banco salienta sua atuação naatualmente existentes na região. “Ter essa possibilidade de operar o Fundo significa uma oportunidade importante do banco auxiliar neste momento da recuperação da produção industrial do país. Os investimentos na indústria naval têm impactos econômicos e sociais expressivos, a exemplo do polo naval de Rio Grande”, frisou Busatto.A audiência contou também com a participação do deputado federal Carlos Chiodini (MDB/SC) e do coordenador-geral de Fomento do Ministério de Portos e Aeroportos, Fernando Pimentel, representando o Fundo da Marinha Mercante, além do superintendente de Crédito e Controle do banco, Thiago Tosatto. Maior banco de fomento do Sul do País, o BRDEcom uma carteira de crédito no montante de