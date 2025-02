Após crescer no digital, Clube do Valor foca em aproximação com clientes

O Clube do Valor, gestora de investimentos criada por Ramiro Gomes Ferreira e o Bruno Strack, apesar de ter crescido digital, busca maior proximidade dos clientes como uma estratégia para o futuro. O clube, com mais de R$ 3 bilhões de patrimônio sob aconselhamento, atua desde 2015 com gestão, consultoria e serviços financeiros especializados, com foco em pessoas físicas.

• LEIA MAIS: Caixa irá ampliar os projetos no Rio Grande do Sul em 2025

Há nove anos, o Clube nasceu como um blog com o objetivo de passar informações corretas para comerciantes e cresceu neste formato. "Hoje a maioria dos clientes veio do online, e estar presente fisicamente com as pessoas é algo que temos buscado mais recentemente", descreve a Coordenadora de Marketing e sócia do grupo, Luísa Albanese. A sócia acredita que essa proximidade com o cliente irá gerar um fortalecimento da marca.

A maioria das prospecções de clientes, segundo o sócio Cláudio Gerhardt, vem de modo online. "Temos clientes no Brasil todo e no mundo, que procuram na rede social uma solução para melhorar uma mentalidade ou aprender algo com nossos micro produtos", descreve.

No início da empresa, por iniciativa de Gerhardt, faziam eventos pequenos para prospecção de clientes e interação fora do ambiente online. O sócio, que carrega bagagem de experiências profissionais antes de uma digitalização tão acentuada, trouxe, na época, a ideia de criar um diálogo por meio de jantares. Com isso, angariando patrimônio. Por isso, descreve a importância de ambas as posturas. "Me adaptei à questão do digital e tentei levar um pouco da pessoalidade, porque não podemos ter só uma das coisas".