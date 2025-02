Caixa irá ampliar os projetos no Rio Grande do Sul em 2025

Com foco em projetos de impacto econômico e social, a Caixa Econômica Federal busca ampliar as ações no Rio Grande do Sul ao longo de 2025. Entre os projetos, um Summit voltado para habitação, que será realizado em Porto Alegre, nos próximos meses.



Nesta semana, Caixa divulgou os resultados do quatro trimestre de 2024. O lucro líquido recorrente foi de R$ 4,6 bilhões, o que representa um aumento de 59,7% na comparação com o mesmo período de 2023 e um crescimento de 40,4% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Em 2024, o lucro foi de R$ 14 bilhões, crescimento de 31,9% quando comparado a 2023.

No Rio Grande do Sul, além da habitação, os projetos culturais estão entre os destaques. “Estamos liderando vários movimentos e priorizando várias iniciativas no Estado, com investimentos e patrocínios. Temos um vasto calendário para 2025”, afirma o superintendente da Caixa em Porto Alegre, Renato Scalabrin.



Com 36 anos de atuação na Caixa, Scalabrin é natural de Santa Catarina, mas já viabilizou projetos nos três estados da Região Sul.