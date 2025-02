Consumo de gás natural no País cresce 0,7% em 2024, para 52,456 mi de m³/d, diz Abegás

O consumo de gás natural no Brasil alcançou 52,456 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) em 2024, alta de 0,7% em base anual de comparação. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (Abegás).

O destaque do ano foi a, que aumentou 22,9% no período, para 14,662 milhões de m³/d, puxado pelos despachos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).enquanto no segmento residencial a alta foi de 1,4%, a 1,456 milhão de m³/d, segundo a Abegás.Por outro lado, o, para 28,386 milhões de m³/d. O consumo no segmento automotivo caiu 14,3% no acumulado do ano passado, para 4,569 milhões de m³/d.Também houve retração no consumo de gás para cogeração, que recuou 28,4%, para 1,317 milhão de m³/d.Segundo o diretor técnico comercial da Abegás, Marcelo Mendonça, aPara ele, apesar dos avanços na abertura de mercado, efetivamente houve pouca melhora no ambiente concorrencial e, consequentemente, nos preços do gás. "Ainda temos baixa concorrência na oferta de molécula de gás e isso vem se refletindo nos números", explicou.Mendonça criticou, ainda, subsídios ao Gás Natural Liquefeito (GNL), os quais o gás natural não tem. Ele disse, ainda, que o uso em veículos pesados, como caminhões e ônibus, pode ser uma avenida de crescimento para destravar demanda.