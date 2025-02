Demanda por polietileno verde da Braskem no RS cresce em 2024

Esse foi o maior volume trimestral registrado pela companhia desde o início das operações em 2010. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, houve um crescimento de 24% nas vendas, impulsionado pela maior demanda na Europa e na Ásia. No acumulado de 2024, a produção atingiu 186 mil toneladas.



“Nós teríamos tido a possibilidade de operar essa planta a plena carga se não tivéssemos enfrentado problemas causados pelas chuvas e enchentes, que afetaram nossa capacidade de produção e danificaram a rota logística. A linha férrea ficou inutilizável, e tivemos que parar porque não tínhamos como escoar”, explicou o CEO da Braskem, Roberto Ramos, em coletiva de imprensa virtual realizada na manhã desta quinta-feira (27) para apresentar o balanço do último trimestre de 2024 da empresa. A capacidade total de produção de PE Verde é de 260 mil toneladas. “Esperamos que este ano possamos produzir a todo vapor e vender todas as 260 mil toneladas, pois há demanda para isso”, acrescentou.



A alta demanda também leva a companhia a considerar novos projetos na região. “Nosso objetivo é ampliar nossa liderança no setor e nos preparar para a eventual entrada de novos concorrentes”, salientou Ramos. Quanto aos investimentos ligados ao Regime Especial da Indústria Química (Reiq), anunciados em janeiro deste ano com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin cuja capacidade de produção será ampliada em 40 mil toneladas. A planta da Braskem, localizada no Polo Petroquímico de Triunfo, no Rio Grande do Sul, é responsável pela produção do polietileno verde (PE Verde), que teve um aumento expressivo no volume de vendas no último trimestre de 2024, chegando a 57 mil toneladas.desde o início das operações em 2010. Em relação ao terceiro trimestre do ano passado, houve um crescimento de 24% nas vendas, impulsionado pela maior demanda na Europa e na Ásia. No acumulado de 2024,“Nós teríamos tido a possibilidade de operar essa planta a plena carga se não tivéssemos enfrentado problemas causados pelas chuvas e enchentes, que afetaram nossa capacidade de produção e danificaram a rota logística. A linha férrea ficou inutilizável, e tivemos que parar porque não tínhamos como escoar”, explicou o CEO da Braskem, Roberto Ramos, em coletiva de imprensa virtual realizada na manhã desta quinta-feira (27) para apresentar o balanço do último trimestre de 2024 da empresa. A capacidade total de produção de PE Verde é de. “Esperamos que este ano possamos produzir a todo vapor e vender todas as 260 mil toneladas, pois há demanda para isso”, acrescentou.A alta demanda também leva a companhia a considerar novos projetos na região. “Nosso objetivo é ampliar nossa liderança no setor e nos preparar para a eventual entrada de novos concorrentes”, salientou Ramos. Quanto aos investimentos ligados ao Regime Especial da Indústria Química (Reiq),, ele destacou que 30% desses recursos serão direcionados ao Rio Grande do Sul. O montante total da Braskem é de R$ 306 milhões. Entre os projetos está a expansão da planta 4,

Braskem global registra aumento de 46% do EBITDA recorrente em 2024

No cenário global, a Braskem registrou um EBITDA recorrente de US$ 1,1 bilhão em 2024, um aumento de 46% em relação a 2023. No quarto trimestre, a geração recorrente de caixa foi de R$ 265 milhões, e o EBITDA recorrente alcançou R$ 557 milhões. O Brasil foi o principal responsável por esse resultado, com EBITDA de US$ 889 milhões. Apesar disso, a taxa de utilização das unidades industriais foi de 72%, apenas um ponto percentual acima de 2023, e o volume de vendas permaneceu estável. No México, no entanto, houve um crescimento de 5% no volume de vendas.