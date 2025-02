Empreendimento no bairro Chácara das Pedras conecta vida urbana aos "ares do interior"

A ABF Developments apresentou nesta semana seu novo empreendimento, o Monjardin Chácara das Pedras Lifestyle, um condomínio com infraestrutura completa na rua Barbosa Gonçalves em um dos bairros mais valorizados de Porto Alegre. Inicialmente, o projeto previa a construção de apartamentos, o que foi questionado pela Associação de Moradores e Amigos do Bairro Chácara das Pedras. Após acerto com a prefeitura da Capital e o Ministério Público, a ABF Developments reformulou o empreendimento, que passa a contar com 31 casas de quatro pavimentos, de alto padrão, com três suítes e até 190 metros quadrados. O lançamento está previsto para o final de 2026.

“É uma região de casas e prédios de baixa altura. A Chácara das Pedras é um dos bairros mais arborizados de Porto Alegre, ao redor do empreendimento tem oito praças. Ao mesmo tempo, ele está conectado com a vida urbana do Shopping Iguatemi na Nilo Peixoto. Então a gente tem a sensação de que está morando no interior, numa casa, numa rua arborizada com tudo perto”, descreve Eduardo Laranja CEO da ABF Developments.

Sobre a questão da ação movida pela Associação de Moradores, o CEO explica que, mesmo o projeto anterior tendo autorização para ser construído, a empresa procurou chegar a um acordo para dar continuidade ao empreendimento. “Eram mais de 70 unidades, hoje temos 31 unidades. As áreas, nós tínhamos de 30 m², hoje são acima de 100 m². Acabamos fazendo do limão fazendo uma limonada, qualificando o projeto.”

As unidades do Monjardin Chácara das Pedras Lifestyle têm frente ampla e fundos voltados para oeste em declive, que permite ver o pôr-do-sol no horizonte. A área das moradias é de até 190 m², com três suítes, lavabo e duas ou três vagas de garagem. O empreendimento conta ainda com varanda gourmet, depósito, lazer premium, rooftop 360º, kidsplace, skypool, skypub e paisagismo próprio que permite contar com jardins nas próprias unidades.

Além do Monjardin Chácara das Pedras Lifestyle, a ABF Developments está à frente de outros projetos, como o Magno, um senior living para a terceira idade com unidades nos bairros Três Figueiras, no Moinhos de Vento e no Menino Deus (esse associado à Unimed) e lofts no Quarto Distrito (com 500 unidades e uma pintura do artista Eduardo Kobra), entre outras iniciativas. “E lançamos agora um empreendimento no Centro, que será o primeiro de grande porte na região em 50 anos, com 340 unidades a 100 metros da Usina do Gasômetro. Vamos terminar fevereiro com 100% do empreendimento comercializado”, comemora Eduardo.