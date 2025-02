Mercado que havia fechado em shopping da Zona Norte reabrirá após reforma de R$ 500 mil

Mercado Brasco ponto foi fechado em janeiro e passou por uma reforma de R$ 500 mil para se adequar ao novo conceito do negócio. A unidade dodo Viva Open Mall, na Zona Norte de Porto Alegre, reabrirá na segunda quinzena de março. Opara se adequar ao novo conceito do negócio.

Assim como já ocorre na loja da Padre Chagas, o empreendimento do shopping irá incorporar serviços gastronômicos. O café da manhã oferecido no Moinhos de Vento virou sucesso entre a vizinhança, e isso deve ser replicado no local, contam os empreendedores Arthur Bolacell e Gabriel Drumond.

“É uma evolução do modelo de negócio. A loja fez 10 anos, estava com o conceito antigo”, justifica Gabriel. Ele revela que ao longo de 2025 outras lojas passarão pelo mesmo processo de repaginação, o que exigirá um investimento de R$ 1 milhão.

Uma das perguntas mais ouvidas pelos empreendedores, após eles alcançarem ao número de cinco lojas na Capital (Florêncio Ygartua, Viva Open Mall, Bom Fim, Instituto Caldeira e Padre Chagas), é sobre a chegada do Brasco à Zona Sul da cidade. Embora Arthur diga que a região ainda não tenha a “densidade necessária”, há sinais de que isso possa acontecer.

Recentemente, ele se mudou para a Zona Sul com um olhar atento, o que dá pistas sobre os próximos passos. A dupla conta que chegou a visitar um imóvel antes ocupado pela Japesca, na avenida Wenceslau Escobar, e considera que a chegada do Quiero Café à Tristeza é um case de sucesso.

Os empreendedores detalharam as informações durante visita ao Jornal do Comércio na manhã desta quinta-feira, quando foram recebidos pelo presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero, e pela equipe comercial.

Assista ao videocast do Minuto Varejo com Arthur: