Quiero Café inaugura mais duas unidades em Porto Alegre no primeiro semestre

A rede Quiero Café terá mais duas unidades que vão começar a funcionar no primeiro semestre deste ano em Porto Alegre. A segunda loja da marca no Aeroporto Internacional Salgado Filho (o complexo aeroportuário já conta com uma) está com inauguração prevista para o fim de março. A outra operação será na zona Sul da Capital, e vai funcionar nas imediações do Pátio Guadix.

Está última deve ser aberta ainda no primeiro semestre de 2025. As informações são de Matheus Fell e Luis Felipe Wallauer Ferreira, sócios-fundadores do Quiero Café, que nesta terça-feira (21) visitaram o Jornal do Comércio.

Hoje, 65 unidades estão em operação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. O Quiero Café possui cinco lojas em fase de obras no território gaúcho - nas cidades de Canoas, Estrela, Vacaria, Gramado e Porto Alegre. "Desde a nossa fundação, desenvolvemos uma expansão em espiral, avançando pouco a pouco a distância da nossa base no Rio Grande do Sul até as novas unidades franqueadas, com o objetivo de um dia chegar no maior mercado potencial para o nosso modelo, que é o sudeste do Brasil", destaca Fell.

Em Porto Alegre, o Quiero Café inaugurou recentemente um novo espaço na avenida Assis Brasil, na zona Norte, que recebeu um investimento de R$ 1,1 milhão. A estrutura dispõe de 350 metros quadrados e conta com um ambiente exclusivo para eventos, com capacidade para até 40 pessoas. A unidade da Assis Brasil é a sétima da marca em Porto Alegre.

A rede já conta com lojas em operação no Moinhos de Vento, Santana, Centro Histórico, zona Sul, Orla do Guaíba e no Aeroporto Salgado Filho. Sobre a loja da Assis Brasil, Ferreira diz que ela consolida a expansão da empresa na cidade. "Uma história que começou em 2018, com a inauguração das duas primeiras, nos bairros Moinhos de Vento e Santana", comenta.

Em São Paulo, o Quiero Café começou pelo interior do estado, nas cidades de Campinas, São José dos Campos e Americana. "Recentemente chegamos à capital, que apresenta o maior mercado do Brasil”, explica Fell. As operações das lojas são grandes e possuem metragens superiores a 220 metros quadrados. "Realizamos obras de reforma e adaptação dos pontos comerciais, bem como atuamos com times médios de 20 colaboradores por loja. Tudo isso torna o processo bastante desafiador", acrescenta.

O Quiero Café foi fundado em 2015 pelos amigos de infância Matheus Fell e Luís Felipe Wallauer Ferreira, de Teutônia, interior do Rio Grande do Sul, onde foi inaugurada a primeira loja. Hoje, possuem uma rede com 65 unidades e que emprega cerca de 1,2 mil funcionários.

Na visita ao Jornal do Comércio, os empresários do Quiero Café foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.