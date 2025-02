Com 1,4 milhão de motoristas, Brasil é país com mais ubers do mundo

O Brasil é o país com mais viagens e com mais motoristas da Uber, com 1,4 milhão de ubers cadastrados atualmente, aponta o presidente da empresa, Dara Khosrowshahi. "A América Latina, especialmente o Brasil, é um mercado enorme para nós. Essa foi realmente uma das minhas maiores surpresas quando vim para a Uber. Por exemplo, seis das nossas dez principais cidades em termos de viagens estão no Brasil. É um mercado incrível para nós", afirmou o CEO durante evento do BTG Pactual, nesta quarta-feira (26).

"Do ponto de vista de corridas, o Brasil é nosso maior país em termos globais, o que é incrível. É o nosso maior país em termos de número de motoristas e entregadores, e estão crescendo muito rápido. Nos últimos 10 anos, eles ganharam cerca de US$ 25 bilhões em nossa plataforma", afirmou Khosrowshahi.

Para seguir em expansão, uma das estratégias da companhia é baratear o custo das viagens, a nível global. Segundo o executivo, um dos caminhos para isso é a adoção do moto-táxi.

"Uma das categorias que mais cresce agora no mundo é o transporte de duas rodas. Obviamente, os veículos são muito mais baratos e é também uma maneira mais barata de se locomover. Eu ainda não experimentei, mas estou muito ansioso para a próxima vez que estiver no Brasil para pegar uma moto. Acho que minha equipe entraria em pânico um pouco", brincou o CEO da Uber.

A Uber Moto opera em algumas cidades no Brasil, como Rio de Janeiro e Salvador. Em São Paulo, a operação foi suspensa por decisão da Justiça. Segundo Khosrowshahi, a empresa está trabalhando para melhorar a segurança da categoria. Outra redução de custo da companhia é a contratação de engenheiros de software fora do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Um dos locais de contratação é o Brasil.

"Como o Brasil é um mercado tão grande para nós, eu queria ter engenheiros no local. E como há muitas empresas de serviços financeiros, em termos de talentos de engenharia, o país é muito rico. Eles são um pouco mais baratos do que engenheiros em São Francisco e estão muito famintos para provar seu valor para empresas globais. Então, nossa equipe de engenharia vai crescer no Brasil de forma bastante significativa", afirmou o executivo.

No aspecto global, uma das apostas da Uber é a competição no ecommerce, em parceria com o comércio local."Queremos ir de entrega de comida para qualquer coisa, supermercado, bebidas, farmácia, pet shop, basicamente entregaremos qualquer coisa de uma loja de varejo local no mesmo dia. A Amazon vai te entregar no dia seguinte, mas o comércio local te entrega na próxima hora."

Para o futuro, a empresa planeja ter 100% da frota nos Estados Unidos e na Europa em veículos elétricos até 2030. No Brasil, porém, é preciso uma melhoria na infraestrutura de carregamento dos veículos, diz Khosrowshahi.