Nova gestão da ADCE busca maior capacitação para empresários

A Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas (ADCE), organização sem fins lucrativos que difunde a doutrina social da igreja para o mundo dos negócios, inicia uma nova fase no ano de 2025. Sob a liderança de Daniel Andrade, que assume a presidência pelos próximos dois anos, a entidade, atualmente baseada no TecnoPuc, busca ampliar sua atuação com iniciativas que proporcionem capacitação e espaços de escuta aos empresários. O objetivo é fortalecer a gestão humanista, alinhando princípios cristãos às práticas empresariais.

LEIA TAMBÉM: Carnaval é oportunidade de retomada para empresários gaúchos após enchente

A ADCE reconhecida por sua atuação abrangente, que engloba desde microempresas até grandes corporações, diferencia-se por não ser uma entidade setorial. Com essa abordagem ampla, busca se consolidar como um pilar importante de apoio aos seus associados. Andrade observa que os efeitos da pandemia e da enchente afastaram os empresários da entidade, e enfatiza que a nova gestão terá um olhar mais atento às necessidades dos mesmos, oferecendo suporte estratégico para mitigar incertezas e auxiliar na tomada de decisão.



Entre as principais estratégias da nova gestão está a ampliação dos espaços de diálogo e capacitação contínua, com palestras, workshops e eventos voltados ao desenvolvimento empresarial. Um dos destaques é a continuidade do Papo Amigo, iniciativa que já contou com a participação do prefeito Sebastião Melo e o cardeal Dom Jaime Spengler.



A primeira edição do Papo Amigo deste ano reuniu 60 pessoas no Café da Catedral, localizado nos jardins da Catedral Metropolitana de Porto Alegre. O evento seguirá no formato de happy hour, oferecendo um ambiente descontraído para a troca de experiências e networking.



“O principal mote dessa gestão é retomar a ação transformadora da ADCE junto dos empresários. A grande polarização do mundo se dá entre o individualismo e o coletivismo, e a igreja passa no meio desses dois: preservar as liberdades individuais e melhorar as pessoas, e elas vão melhorar as organizações, a sociedade e a família. O foco da ADCE está nas pessoas, no empresário”, destaca o presidente Daniel Andrade.