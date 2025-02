Carnaval é oportunidade de retomada para empresários gaúchos após enchente

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Rio Grande do Sul, realizada em janeiro, indica que o setor de alimentação fora do lar espera um aumento significativo na movimentação durante o Carnaval no RS, com 69% dos estabelecimentos esperando faturar mais no feriado. Entre o alto endividamento de empresários, inflação e recuperação após a enchente que devastou o Estado há quase um ano, o Carnaval destaca-se entre empreendedores gaúchos como uma oportunidade importante de crescimento.



Segundo a pesquisa, entre os estabelecimentos que projetam maior faturamento para a data, 59% acreditam em um crescimento de 20% em comparação ao mesmo período de 2024, e 10% estimam um aumento superior. Outros 22% esperam estabilidade, e 6% preveem queda.

Este ano, o Carnaval acontece em março, alongando a temporada de verão em várias cidades. O conselheiro da Abrasel no Rio Grande do Sul, João Melo, indica que a expectativa é de aumento do turismo em todo o Estado, especialmente na Serra, no Litoral e na Capital. "O Carnaval em março acaba movimentando a cidade porque muita gente já está de volta, e por causa do término das férias", aponta.

Para aproveitar o movimento, Melo recomenda que estabelecimentos engajem com o feriado de modo temático e de acordo com a sua especialidade. "Aproveitar os dias [de Carnaval] para fazer um festival do chope, da cerveja, do Carnaval. Estimular o pessoal a vir fantasiado, a equipe toda fantasiada, uma decoração especial para receber o cliente. Algo que atraia a atenção do público. Uma promoção que chame a atenção, para que o pessoal fique na cidade e aproveite um pouco do Carnaval também."

Após um 2024 marcado pelos danos e paralisações decorrentes das enchentes de maio no Estado, Melo indica que o clima de retomada acontece ainda com dificuldade, mas com forte otimismo. "É um ano de retomada, de esperança, e o Carnaval é o início disso".



Em Porto Alegre, a Associação de Empresários do 4º Distrito, que uniu esforços depois das cheias que deixaram a região embaixo d’água, demonstra confiança para o feriado. O presidente da associação, Arlei Romeiro, aposta em um bom movimento durante o Carnaval. “Imaginamos que possa ser muito melhor que o ano passado, porque contamos com a solidariedade das pessoas, que querem ajudar a retomada do parque histórico, e também com a empatia por tudo que a gente passou aqui”, considera.



Romeiro também ressalta a preparação dos estabelecimentos para o Carnaval e prevenções para chuvas na recuperação do 4º Distrito. “Estamos dando atenção para aquilo que pode nos afetar novamente. Então estamos preocupados em tratar da questão das comportas, das casas de bomba, de hidro jateamento de bocas de lobo, na desobstrução das tubulações. Temos que dar segurança para o empresariado que está aqui empreendendo, e para chamar a atenção de outros que queiram vir, que venham”.



Ele destaca que a maioria dos bares, casas de entretenimento, festas e cervejarias da região voltaram à operação, e que dificuldades, principalmente com o endividamento pós enchente, estão sendo enfrentadas com cooperação. “Sabemos que, na grande maioria, o empresariado está sim alavancado em dívidas para pagar em curto e longo prazo - até porque foi a forma de poder se manter na atividade. Então, vai demorar um pouco para conseguirmos chegar a um ponto de equilíbrio. Por enquanto, estamos longe disso. Mas aqui no 4º Distrito temos trabalhado bastante com esse objetivo, de forma cooperativa e colaborativa, onde todo mundo se ajuda para retomar o crescimento.”

Com festejos e blocos que vão desde a Zona Norte até a região central da Capital, confira, a seguir, a programação completa do Carnaval de rua em Porto Alegre para 2025:

22/02

Acadêmicos do Luizinho - 14h - Cohab

23/02

Pagode Chinelo - 18h - Renascença

28/02

Passaporte Carnanuvem - 22h - Cidade Baixa

28/02

Grito de Carnaval! - 23h - Cidade Baixa

Carnafuga - Axé 2000 com Bibiana Petek - 18h - Fuga Bar

01/03

Carnaval com Baile da Serra - 23h - São Francisco

Carnafuga - Bloco Vale Tudo - 18h - Fuga Bar

02/03

PVT no Bosque - 07h - Portão

Carnafuga - - Bloco Império da Lã - 18h - Fuga Bar

03/03

Bloco da Nuvem - 23h - Cidade Baixa

Carnaindie à fantasia - 23h - Cidade Baixa

Carnafuga - Bloco da Lage - 12h - Fuga Bar

21/03

Show do Boca Livre - 21h - Jardim Europa

23/03

Jovens Tardes com The Fevers e The Originals - 17h30min - Cidade Baixa

Desfiles

O desfile oficial das escolas de samba de Porto Alegre e Região Metropolitana dos Grupos Ouro, Prata e Tribo do Carnaval 2025 será realizado em duas noites: 14 e 15 de março, no Sambódromo do Complexo Cultural do Porto Seco. A realização do evento é uma parceria entre o poder público e as ligas União das Entidades carnavalescas de todos os Grupos e abrangentes de Porto Alegre (UECGAPA) e União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa). Confira, abaixo, a programação para as datas:

14/03

Grupo Prata: Filhos de Maria, Protegidos da Princesa Isabel e Realeza.

Grupo Ouro: Fidalgos e Aristocratas, Acadêmicos de Gravataí, Copacabana, Imperadores do Samba e União da Vila do IAPI.

15/03