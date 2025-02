Março inicia com programação especial no Barco Cisne Branco

O Barco Cisne Branco, em Porto Alegre, já tem a programação do seu Espaço Cultural Flutuante para março.

No dia 12 de março, das 15h às 17h, o programa educativo da Fundação Iberê promove uma oficina de aquarela, unindo criatividade e inspiração na paisagem única do Guaíba. A atividade é voltada para pessoas de todas as idades e níveis de experiência.

“Nosso objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis para a população e visitantes de Porto Alegre, conectando arte, cultura e a beleza natural do Guaíba. Estamos muito felizes em retomar as atividades e trazer novidades para o nosso público”, destaca Adriane Hilbig, diretora do Barco Cisne Branco, em nota.

Além disso, o happy hour dos domingos, sempre às 18h, traz shows ao vivo, como chorinho e música popular brasileira. Ao longo da programação, três eventos se destacam: Bailando – Uma Noite Mágica, com Fernando Campani, Lúcia Gomes e Equipe Dance e Viva Melhor; Jantar Chef por um Dia, com Felipe Di Sicca e a 7ª edição do Guaíba Vai Virar Tejo, evento cultural que promove a fusão entre as tradições lusitanas e gaúchas, proporcionando uma experiência única aos participantes.

Os ingressos podem ser adquiridos diretamente no www.barcocisnebranco.com.br ou na bilheteria do barco.