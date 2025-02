Rio Grande do Sul foi o estado que mais recebeu turistas internacionais em janeiro

O Rio Grande do Sul foi o estado brasileiro que mais recebeu turistas em janeiro. Dos 1,48 milhão de visitantes no País, 518 mil entraram pelo território gaúcho, ou seja, 34,95% do total. Para o País, é o melhor mês de janeiro desde 1970, quando a série histórica teve início. Os dados são do Ministério do Turismo, Embratur e Polícia Federal.

O recorde anterior, conforme a pasta, pertencia ao primeiro mês de 2017, quando o Brasil recebeu 1,1 milhões de turistas internacionais. O crescimento representa um avanço de 34%, consolidando janeiro de 2025 como o mais movimentado para o turismo internacional.

O Sul como um todo, segundo as informações divulgadas, foi responsável por receber cerca de 924 mil visitantes internacionais, o que representa 62% do total de turistas que chegaram ao Brasil em janeiro de 2025. Já Santa Catarina registrou 198,7 mil turistas, enquanto o Paraná 206,8 mil.

Para o Ministério, a proximidade com a Argentina favoreceu os números do RS. Além de ser o principal país emissor de turistas para o Brasil, o número de visitantes argentinos praticamente dobrou em relação a janeiro de 2024. No primeiro mês do ano passado, 452.136 argentinos visitaram o Brasil, enquanto, em 2025, esse número saltou para 870.318.

A presença dos chilenos também representa um aumento expressivo. Em janeiro de 2025, 103.620 turistas do Chile estiveram no Brasil, um crescimento de 34% na comparação com o mesmo mês do ano anterior.

No cenário nacional, depois do Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, foi o segundo estado com maior número de turistas, com 240.151 visitantes, e São Paulo, com 219.787.

A maioria dos turistas que vieram ao Brasil optou pela via terrestre para entrar no país. Das 1.483.669 chegadas registradas, 802.611 turistas (representando 54% do total) entraram por essa via. O transporte aéreo ficou em segundo lugar, com 608.163 entradas (41%), enquanto as chegadas por vias marítimas e fluviais somaram 72.895 (5%).