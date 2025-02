Azul reverte prejuízo e anota lucro líquido ajustado de R$ 62,4 milhões no 4º trimestre

A Azul reportou lucro líquido ajustado de R$ 62,4 milhões no quarto trimestre de 2024, revertendo o prejuízo de R$ 270,6 milhões registrado em igual intervalo de 2023. No critério não ajustado, houve prejuízo líquido de R$ 3,9 bilhões ante lucro de R$ 403,3 milhões um ano antes.

O lucro operacional aumentou 40,2% na mesma base comparativa, atingindo recorde de R$ 1,238 bilhão. O Ebitda do trimestre também bateu recorde ao somar R$ 1,950 bilhão, 33% acima do resultado do último trimestre de 2023. Com isso, a margem Ebitda ficou em 35,2%, alta anual de 6 pontos porcentuais.



Já a receita líquida total somou R$ 5,545 bilhões entre outubro e dezembro de 2024, 10,2% maior quando comparado a igual intervalo de 2023. A cifra foi impulsionada principalmente por um ambiente de demanda saudável, receitas robustas das unidades de negócios e pelo aumento na capacidade, segundo o release de resultados.



Resultado anual



No acumulado de 2024, a companhia aérea somou prejuízo líquido ajustado de R$ 1,057 bilhão, 56,3% menor do que em 2023. No critério não ajustado, o prejuízo saltou de R$ 700,3 milhões no anterior para R$ 8,235 bilhões.



O resultado operacional somou R$ 3,507 bilhões em 2024, alta de 21% em relação ao ano anterior. Já o Ebitda cresceu 16,4%, para R$ 6,071 bilhões.



A receita líquida total do ano, por sua vez, atingiu R$ 18, 694 bilhões, 4,4% acima de 2023.