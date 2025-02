Porto Alegre ganhará espaço para lembrar enchentes de 1941 e 2024

* de Ouwerkerk, Holanda



Um local dentro do museu do Paço Municipal, onde era a sede da prefeitura de Porto Alegre, será destinado para recordar as enchentes de 1941 e 2024. O anúncio oficial será feito em maio pelo prefeito da Capital, Sebastião Melo, para então começar a implantação do espaço.

Na ocasião, também está previsto um evento para lembrar da catástrofe climática que assolou a cidade e outros municípios do Rio Grande do Sul, no ano passado. Melo falou sobre a ideia durante visita ao Flood Museum, na Holanda. O complexo, situado na cidade de Ouwerkerk, é focado em recordar uma grande enchente que assolou aquela região em 1953. "É importante manter a memória, reconstruir e olhar o futuro", enfatiza o prefeito.

Flood Museum, localizado em Ouwerkerk, na Holanda, recorda a enchente de 1953 Jefferson Klein/Especial/JC

Uma das fundadoras do museu holandês Ria Geluk foi uma das atingidas pela enchente. Ela tinha seis anos quando ocorreu a cheia e se protegeu subindo em um telhado. Aproximadamente 100 mil pessoas visitam o museu anualmente. A estrutura conta com fotos, objetos dos atingidos, depoimentos audiovisuais e também uma linha do tempo, de 838 a 2011, apontando as maiores enchentes ocorridas nos Países Baixos.

Além disso, no final do percurso há um painel que mostra constantemente notícias sobre eventos climáticos globais divulgados pela mídia no dia anterior à visita de quem vai ao museu.



Com a experiência de quem já passou por uma catástrofe climática, Ria dá um conselho: "Temos que observar a natureza e aprender com ela". A enchente de 1953 causou 1836 mortes, inclusive de um bebê que nasceu no dia da tragédia e não chegou a ser registrado ou ter o corpo encontrado.



Após a visita ao museu, o governador Eduardo Leite também ressaltou que o tema das mudanças climáticas precisa de constante atenção. "É importante projetarmos o futuro, com cuidado de olhar o passado", afirma Leite.