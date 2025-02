Janeiro tem alta de 52% na abertura de empresas em Porto Alegre

Porto Alegre iniciou 2025 com alta na abertura de empresas. Em janeiro, foram 5,2 mil registros de novos empreendimentos, número que representa 52% de aumento em comparação ao mesmo mês de 2024, com 3,4 mil licenciamentos. A Capital não fechava o mês com dados tão expressivos para janeiro desde 2021, quando foram abertas 3,5 mil novas empresas naquele mês. Sobre dezembro do ano passado, o resultado é ainda maior: 93% de aumento (2,7 mil novas empresas). O levantamento é da Sala do Empreendedor, serviço vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Eventos (Smdete) e responsável pelo licenciamento das atividades econômicas. Cerca de 80% dos registros se referem a Microempreendedores Individuais (MEI), o que reflete a tendência de formalização e também a facilidade com que hoje é possível abrir um negócio na cidade. “Há algum tempo, temos observado essa crescente no número de novos negócios. Isto confirma a confiança do empreendedor na cidade e o trabalho que vem sendo realizado pela Sala do Empreendedor para desburocratizar processos e facilitar a vida de quem deseja empreender”, salienta a secretária Rosani Pereira.