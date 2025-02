Vinhos gaúchos fazem sucesso na embaixada brasileira em Haia

De Haia, Holanda.

Nessa sexta-feira (21), inicia a agenda oficial da missão gaúcha na Holanda , que tem encontros com autoridades e empreendedores holandeses ligados à gestão da água. Na comitiva estão integrantes do governo gaúcho e da prefeitura de Porto Alegre, entre os quais o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo.

O embaixador do Brasil nos Países Baixos, Fernando Simas Magalhães, garante que os vinhos do Rio Grande do Sul agradaram o gosto dos holandeses. Ele recorda que, quando chegou em Haia em 2023, a embaixada servia, em geral, vinhos de outras nações. Porém, Magalhães considerou que faria sentido oferecer bebidas brasileiras e assim foram escolhidos produtos de vinícolas gaúchas como a Pizzato, Salton, Miolo, entre outras para serem degustados em cerimônias, almoços e jantares do local. Conforme o embaixador, os produtos vêm fazendo sucesso e seu consumo tem aumentado.

LEIA TAMBÉM: RS terá divisão de emergência para monitorar potenciais inundações