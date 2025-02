Convention & Visitors Bureau apresenta campanha de retomada do turismo em Porto Alegre

Classificada como a quarta cidade do Brasil com melhor condição para investimentos em turismo, segundo o Índice de Favorabilidade para o Turismo (IFT-GKS) divulgado no final do ano passado, a capital gaúcha cresce entre as localidades preferidas para a realização agendas corporativas no País. Nesse sentido, o Convention & Visitors Bureau (POA CVB) apresentou a sua nova campanha de retomada durante café da manhã realizado no Hotel DeVille Prime nesta quarta-feira (19).

Vencedora de edital da prefeitura que visa a captação de eventos e incentivos para visitantes, a organização colocará em prática, ao longo de 2025, ações de promoção e fortalecimento do turismo local. O projeto busca restaurar a confiança no destino, impactado pelas recentes enchentes, e atrair novos eventos e visitantes.

A iniciativa, segundo o presidente da POA CVB, Luiz Vicente Basso, prevê ações estratégicas como fortalecimento da comunicação digital, captação de eventos, visitas técnicas com influenciadores e tomadores de decisão. Além da criação de um portal voltado ao turismo de negócios, outra novidade será o desenvolvimento de um Clube de Benefícios, que funcionará por meio de um aplicativo. Por meio da ferramenta, serão oferecidas vantagens exclusivas para visitantes.

”Tudo será feito dentro de um cronograma de tempo. Não foi nada assinado ainda, mas, se tudo der certo, em maio, a gente já vai ter todo roteiro das cidades nas quais faremos divulgação. Os dois primeiros meses são de criação e implementação de várias necessidades”, explica o dirigente.

Fortemente atingido pelas enchentes de 2024, o setor recupera-se dos efeitos da tragédia climática, sem perder o foco nos passos seguintes: “A captação de eventos, ela às vezes demora um ou dois anos de negociação, porque existe uma concorrência com todo o Brasil. Com a falta do aeroporto, nós paramos de fazer essa captação por não ter condições, até outubro, de receber visitantes por via aérea”, pontua Basso.

Apesar disso, ele estima que cerca de 90% das atividades suspensas até a retomada do aeroporto puderam ser reagendadas: “Esta campanha será fundamental para reposicionar Porto Alegre como um destino competitivo. Nosso objetivo é mostrar que a cidade está preparada para receber grandes eventos e fortalecer a economia local”.