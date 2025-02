Empresa expõe na Movelsul produto inédito para o Brasil

O principal diferencial do produto, que está registrado em nome da empresa no Brasil, é a estrutura em formato de favo de mel, que aumenta a resistência no sentido da compressão.



Para difundir a novidade, a empresa de Caxias do Sul montou seu estande na feira exclusivamente com o produto, assim como em outras áreas no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. A feira segue até quinta (20), com funcionamento das 12h às 19h.

A tecnologia tem origem no exterior e tem passado por aprimoramentos na Hexacell Vagão Filmes/Divulgação/JC

O gerente comercial Mateus Fonseca indica como. “É uma solução sustentável que reduz o uso de outros materiais como madeira, isopor e plástico. A matéria-prima é papel reciclado”, frisa o executivo. O diretor Rodrigo Colognese comenta que a linha é uma solução para indústrias exportadoras, pois em muitos países do mundo, especialmente na Europa, não é mais aceito o uso de plástico e isopor em embalagens.Até o momento, o segmento de móveis tinha à disposição, dentre outras possibilidades, a colmeia, conhecida como tamburato, para usar como miolo das portas. A partir de agora, o processo de fabricação torna-se mais prático e rápido, com um produto mais leve e resistente. “Chega pronto para o fabricante, que só vai cortar e encaixar, é uma evolução da colmeia tradicional”, indica. No segmento de comunicação visual, o, em pontos de descanso e sinalização, substituindo, principalmente, plásticos.De acordo com Fonseca, a, que investiu na aquisição de maquinário, e em melhorias na estrutura fabril de 5 mil metros quadrados. Destaca que no exterior a tecnologia é comum, principalmente por já existir um apego ecológico mais forte. “Estamos trabalhando para desenvolver esta condição no Brasil, oferecendo uma solução viável e com preço interessante”, reforça.do cliente e sua aplicação. A matéria-prima é totalmente reciclada adquirida junto a diversos fornecedores nacionais. “O material que usamos na montagem do estande pode ser reciclado e reaproveitado em outras aplicações na forma de papel”, cita. A empresa tem apenas uma linha de produto com uso de cartão virgem, para impressão digital diretamente na placa.Atualmente, a, em Caxias do Sul, volume que está próximo do limite máximo. Razão para a empresa investir em uma segunda unidade, em São Paulo, com estimativa de iniciar a operar no final do ano, elevando para 600 mil metros quadrados a capacidade de produção. A empresa tem propostas de duas cidades para se instalar.Fonseca comenta que a decisão está alinhada com a questão comercial, pois os principais clientes estão localizados em Santa Catarina, Paraná e São Paulo. “Com esta unidade, vamos agilizar a produção e a entrega, além de otimizar os custos. Conseguiremos expandir o uso do material, porque ficaremos mais próximos aos clientes e, assim, desenvolver melhor essa solução. Atualmente, enfrentamos problemas logísticos”, frisa. Aos atuais 60 funcionários em Caxias se somarão mais 30 previstos para a planta fabril paulista.As exportações já representam 10% do faturamento da empresa, com vendas mensais recorrentes para países como Chile, Uruguai, Bolívia e Argentina, mas com presença em praticamente toda a América Latina. De acordo com Fonseca, não é intenção avançar para novos mercados, como Europa, por exemplo, situação que exigiria produção local. “Com duas unidades temos a meta de ampliar os negócios no Brasil e na América Latina, onde conseguimos ser competitivos”, afirma.O estande da Hexacell na Movelsul tem um espaço com estrutura em forma de telhado, simulando uma casa. Nos demais pontos da feira é possível visualizar grandes estruturas geométricas que funcionam como assentos e ponto de pausa. Também foi criado um espaço de 100m² com áreas para descanso, reuniões e networking, no HexaLounge. O EcoBoard ainda está presente na Árvore das Conexões, na Sala da Imprensa e no Salão Internacional.