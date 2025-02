Fiergs conquista terceiro lugar em ranking de projeções do Banco Central

A Unidade de Estudos Econômicos (UEE) da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) conquistou destaque no ranking Top 5 de Projeções Econômicas da Pesquisa Focus do Banco Central. O trabalho da UEE obteve o terceiro lugar na categoria Taxa de Desocupação para o quarto trimestre de 2024.

Com a nota 9,4221, dividiu a colocação com a Vinland Capital, atrás apenas dos bancos Santander e Sicredi. Desde que começou a participar de rankings de projeções, em 2019, a UEE soma 35 premiações, sendo 25 do Banco Central e 10 da Broadcast/Agência Estado.

LEIA TAMBÉM: Produção industrial data ano com alta em 17 dos 18 locais pesquisados

O Top 5 de Projeções Econômicas envolve instituições financeiras, grandes bancos e entidades de todo o Brasil que respondem o Relatório Focus do BC e trabalham com projeções de diferentes variáveis, entre elas taxa de câmbio, Produto Interno Bruto (PIB), desemprego e inflação. O economista-chefe da Fiergs, Giovani Baggio, ressalta a importância de ter esse reconhecimento alcançado, especialmente em um cenário econômico tão desafiador e incerto pelo qual passamos nos últimos anos.

“Estar ao lado de instituições renomadas no cenário nacional é uma honra. Esta conquista é fruto de um trabalho em equipe desenvolvido ao longo de muitos anos, que tem como objetivo fornecer as melhores informações possíveis para apoiar a tomada de decisões mais assertivas, tanto pelos empresários industriais do Rio Grande do Sul quanto pelo próprio Sistema Fiergs”, diz.





Premiada

No total, a Unidade de Estudos Econômicos da Fiergs já conquistou 35 prêmios nos últimos cinco anos, sendo dez pela Broadcast/Agência Estado e 25 pelo Banco Central



Ano / Total

2020 - 2

2021 - 1

2022 - 8

2023 - 17

2024 - 6

2025 - 1 *