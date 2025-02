Com excelência mundial, indústria do varejo made in Brazil se fortalece em 2025

Rica e diversa por natureza, a economia gaúcha ano após ano se vê refletida no calendário com a realização de grandes eventos setoriais que, historicamente, retratam a sua pujança. E o varejo está no centro deste contexto. Ou melhor, a indústria do varejo, uma vez que estamos falando daquele que é o último elo de uma extensa cadeia de suprimentos que desde a produção, passando pela distribuição, até chegar aos lojistas, conecta fabricantes e consumidores. Um dos pilares do Estado, o segmento tem agregado cada vez mais inovação e novos modelos de negócios ao seu escopo. Com isso, não somente fortalece o seu ecossistema como, ainda, amplia as oportunidades para todos os demais setores produtivos.

Considerando este cenário como o ponto de partida de uma temporada que recém dá seus primeiros passos, a sinergia entre alguns dos principais atores do setor nos permite vislumbrar que o ano de 2025 caminha para ser um divisor de águas na história do varejo gaúcho, ou melhor, da indústria do varejo. Com inspiração na centenária NRF Retail's Big Show, que acontece anualmente em Nova Iorque (EUA) desde 1911, a Feira Brasileira do Varejo (FBV) desde agora aquece os seus motores para voar mais alto em sua 11ª edição, que ocorre de 21 a 23 de maio, em Porto Alegre, no Centro de Eventos da Fiergs.

Historicamente um polo exclusivo de conhecimento que apresenta as mais recentes tendências do setor e oportuniza um networking qualificado com os principais agentes de sua extensa cadeia produtiva - de pequenos fornecedores a CEOs de grandes players do mercado -, o evento este ano muda de patamar ao agregar o Sebrae RS em sua realização.

Nada mais oportuno, uma vez que estamos tratando de um segmento marcado pela diversidade, seja pelo nicho de atuação ou pelo porte das empresas que o compõem. Do micro ao grande, todos os atores do varejo fomentam tecnologia, inovação e empreendedorismo em seu dia a dia. Nesse quesito, aliás, a FBV tem sido historicamente exitosa, ao proporcionar uma diversidade de conteúdos e soluções que permitem aos profissionais da cadeia encontrar tudo o que precisam para fazer a diferença em seus negócios sem necessariamente ir a Nova Iorque.

E, remetendo uma vez mais à meca do varejo, quem teve a oportunidade de circular pelo imponente Jervis Center em janeiro passado durante a NRF trouxe na bagagem pelo menos uma grande notícia: sim, na era digital e da Inteligência Artificial, a essência do negócio ainda está nas mãos das pessoas que cada vez mais primam pelo serviço atrelado ao produto. E nisso, os brasileiros são inigualáveis. Ao posicionar a experiência do consumidor como o fator chave da relação entre marcas e pessoas, o varejo é um campo fértil para uma dinâmica que vai muito além de quesitos como preço, produto e ponto de venda.

Se, por um lado, as tecnologias emergentes são fundamentais para agregar valor na formulação de estratégias e nos permitem alçar voos mais altos em termos de performance, o atendimento humanizado segue sendo um diferencial da experiência de compra. É ela, por exemplo, que dá sustentação à nossa relação com as marcas, produtos e serviços e, em última análise, permite que criemos um senso de comunidade junto às empresas.

Em mercados com uma grande diversidade de atores, com ciclos de inovação cada vez mais rápidos e consumidores empoderados frente a um um leque maior de ofertas à sua disposição, ter acesso a novos nichos e ferramentas são práticas essenciais para empresas se fortalecerem e seguirem competitivas de forma sustentável. No varejo essa dinâmica é ainda mais evidente. E enquanto ela depender de pessoas, estaremos sempre com as portas abertas para evoluir.

Se, é bem verdade que Nova Iorque sempre nos direciona para um oceano de oportunidades e tendências, é a nossa capacidade de traduzir os melhores ensinamentos e alinhá-los à nossa realidade o que nos permite navegar com lemes mais assertivos para termos ganhos reais. E enxergar que o varejo de excelência pode estar mais perto do que imaginamos.