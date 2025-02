Nova diretoria da Câmara Argentino-Brasileira no RS quer aumentar fluxo de negócios entre os países

O despachante aduaneiro Fabio Ciocca seguirá na presidência da Câmara Empresarial Argentino-Brasileira do Rio Grande do Sul (Ceab-RS) durante os próximos quatro anos (2025 a 2028). A votação, realizada em assembleia, ocorreu no começo de janeiro.



“Queremos impulsionar a entidade para buscar novos sócios, além de fazer com que as empresas que operam com o Brasil e a Argentina aumentem seus fluxos de negócios, com segurança jurídica e operações de comércio com o exterior”, detalha Ciocca. Ainda de acordo com ele, o governo de Alberto Fernández apresentava uma “política protecionista”. Fator que, atualmente, “mudou bastante”, com o país vizinho no comando de Javier Milei.

Ciocca assumiu o lugar do empresário Pedro De Marchi Calazans ainda em 2022. Anteriormente, ele ocupava o cargo de conselheiro na primeira administração da Ceab-RS. Como objetivo da nova gestão, Ciocca reforça o compromisso na busca pela facilitação do comércio e da intersecção entre as empresas e os governos. A câmara é integrada por empresas nacionais e binacionais, que operaram também no mercado exterior e, principalmente, entre os dois países.



“Em um segundo momento, buscamos realizar, com apoio do consulado, eventos para que as empresas tenham uma conexão maior”, ressalta. Serão realizadas rodadas de negócios e intercâmbio cultural. Como gargalo da câmara, o diretor Leandro Cezimbra evidenciou, principalmente, a geração de informações. “O empresário quer ter informações sobre a Argentina, eles estão olhando para o país como um potencial parceiro de negócios”.

Ao longo da gestão, a Ceab-RS pretende desenvolver o trabalho de captação de informações, primeiramente, para seus associados com o intuito de, posteriormente, aplicar no mercado. A capacitação de profissionais, que sejam voltados ao comércio no exterior, também é um foco da nova diretoria.



Ciocca avalia como positivo o trabalho realizado nos últimos anos. “A primeira gestão, que foi a do Pedro, pegou um período de pandemia. Então, foram muitas limitações. Conseguimos ter uma flexibilização maior com o impulsionamento na Câmara”.



Entre os destaques, a participação da Ceab-RS na Expointer, em 2024. “Fomos a única representação argentina na Câmara no parque, o que foi importantíssimo. Como somos autônomos, estávamos com recursos próprios”, lembra Ciocca.