Nova geração de smartphones com IA da Samsung facilita o acesso à essa tecnologia

Com 200 milhões de aparelhos conectados à tecnologia de Inteligência Artificial ao redor do mundo, a Samsung lança no início deste ano a segunda geração de celulares com a tecnologia inclusa. A apresentação dos produtos da linha Galaxy S25 foi realizada na manhã desta terça-feira (11), na Nau Live Spaces, em Porto Alegre.

Conforme explica o gerente Sênior de produto de mobile experience da Samsung Brasil, Renato Citrini, o seu antecessor, Galaxy S24, foi primeiro da marca com a tecnologia IA inclusa. Chegou ao mercado em 2024 e levou a empresa atingir mais de 48% de share no Brasil no ano passado. "Ou seja, de todos os celulares do país, quase metade é da Samsung. Principalmente no mercado premium, que é um mercado acima de R$ 3 mil, a gente cresceu muito mais do que a concorrência, que ficou na base dos seus 25%, 30%. Nós crescemos 80% no periodo", analisa o gestor.

A nova família de smartphones com IA é formada por três modelos, o S25, o S25 Plus e o S25 Ultra. Se no S24, era preciso abrir um aplicativo para usar a função, Cerini agora destaca que a atualização permite agora se fazer uma série de ações simultâneas, misturando diferentes aplicativos. "Então, independentemente do aplicativo que você for usar, você consegue usar a inteligência artificial e o smartphone resolve pra você", resume.

Esse avanço da Samsung tem também como objetivo democratizar o acesso desta tecnologia. Para isso, conta com a expertise da futurista especialista em IA Daniela Klaiman. Ela explica que esta inovação representa um avanço na compreensão da linguagem natural, facilitando as interações cotidianas. Basta perguntar para intuitivamente encontrar uma foto específica na galeria ou ajustar o tamanho das fontes em configurações.

"A gente tava muito preocupado de que a teria de aprender a linguagem da AI, mas aqui é so falar 'Cara, acha aí o restaurante tal' e ele entende e acha", assinala a especialista.

Para ela, isso significa que "cada vez mais eu vou enxergar essa tecnologia como uma secretária ou uma acompanhante que está o tempo inteiro comigo.

Entre as inovações nas funcionalidades, destacam-se a possibilidade de interpretação de textos, falas, imagens e vídeos, proporcionando interações mais naturais. Com os aprimoramentos do recurso Circule para Pesquisar no Google3, buscar algo no smartphone é mais fácil, rápido e contextual.

•LEIA TAMBÉM: Modelo mais econômico de IA pode gerar oportunidades para o Brasil

De acordo com a marca, instrumentos como o Circule para Pesquisar agora pode rapidamente reconhecer números de telefone, e-mails e URLs na tela, permitindo a você fazer uma ligação, enviar um e-mail ou acessar um site com um único toque.