78% dos CEOs de tecnologia e telecom vão priorizar IA, aponta KPMG

A maioria (78%) dos CEOs do setor de tecnologia e telecomunicações globais apontam que a IA Gen é uma das prioridades de investimento, enquanto 55% preveem que as mudanças para a inclusão dessa tecnologia são os riscos potenciais mais importante para suas empresas.



Os três principais desafios para o setor incluem a adoção da Inteligência Artificial generativa (IA Gen) e outras tecnologias emergentes (55%), a incerteza econômica (49%) e as complexidades geopolíticas (49%). Os dados são da Pesquisa CEO Outlook 2024 com dados específicos dos CEOS de Tecnologia e Telecomunicações, realizado pela KPMG.



O sócio-líder de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da KPMG no Brasil e na América do Sul, Marcio Kanamaru, diz que há um consenso a respeito dos aspectos transformacionais e disruptivos da Inteligência Artificial.

“É certo que a utilização será pautada por casos de uso que tragam resultados efetivos aos negócios diante das incertezas macroeconômicas e aspectos geopolíticos citados na pesquisa, por exemplo, o que poderá trazer foco em casos de uso de IA associados à tecnologias emergentes para ampliação na eficiência operacional, inovação, bem como cibersegurança”, afirma.



A publicação mostra também que a IA Gen pode ajudar a aprimorar as habilidades da força de trabalho, auxiliar na detecção de fraudes, na resposta a ataques cibernéticos e aumentar a inovação.



O entendimento e a implementação dessa tecnologia e o avanço na digitalização e na conectividade de todas as áreas funcionais continuam sendo a prioridade operacional número um para aproximadamente 23% dos CEOs desse setor nos próximos três anos.



A pesquisa informa ainda que 71% dos respondentes sentem-se cada vez mais pressionados a garantir a prosperidade de seus negócios a longo prazo.



Outro fator importante apontado na pesquisa diz respeito aos fatores ESG. Um terço (29%) dos CEOs acreditam que os concorrentes que estão obtendo uma vantagem sobre eles é a grande desvantagem de não conseguirem atender às expectativas das partes interessadas em relação aos fatores ESG em 2024.



A expectativa de crescimento econômico também foi um ponto importante da pesquisa: 40% dos respondentes disseram ter uma perspectiva de ganho de 0,01% a 2,49% para os próximos três anos; 29% responderam ter uma perspectiva de 2,5% a 4,99% de ganho nesse mesmo período; 16% esperam um crescimento de 5% a 9,99% enquanto apenas 3% disseram não esperar crescimento algum.



A pesquisa incluiu CEOs de 11 mercados-chave (Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Índia, Itália, Japão, Espanha, Reino Unido e Estados Unidos) e 11 setores industriais importantes, incluindo tecnologia e telecomunicações.