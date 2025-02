Azul irá operar voos de Porto Alegre para Bariloche no inverno

*de São Paulo

A companhia aérea Azul anunciou nesta sexta-feira (7) que iniciará uma nova operação no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, com destino a Bariloche, na Argentina. O anúncio foi feito por Vitor Silva, gerente-geral de malha, planejamento estratégico e alianças da Azul, durante uma coletiva de imprensa em São Paulo.

cinco voos a partir de Campinas, dois de Belo Horizonte e um saindo de Porto Alegre. Os voos na capital gaúcha terão“A grande novidade não é voltar a Bariloche, que sempre foi um destino relevante, mas sim de onde estamos saindo. O turismo entre Brasil e Argentina é aquecido e relevante. No estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ir para esse destino depois das enchentes é muito importante, coloca Porto Alegre de novo como um importante ponto para turismo e negócios”, destacou Silva.A Azul também anunciou voos saindo do Aeroporto de Viracopos, em Campinas, para Mendoza, na Argentina, com três frequências semanais.Mais informações em breve.