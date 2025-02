Acidente aéreo mata advogado gaúcho Márcio Carpena

Atualizada às 10h41min

A queda de um avião de pequeno porte particular na manhã desta sexta-feira (7), em São Paulo, ocasionou a morte do advogado gaúcho Márcio Carpena, 49 anos, segundo confirmação de uma de suas sócias e da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB-RS). De acordo com o Corpo de Bombeiros local, outra pessoa também faleceu no acidente (o piloto Gustavo Medeiros). Além disso, há registros de oito feridos.

Carpena saía de São Paulo em direção a Porto Alegre. Logo cedo desta sexta, ele postou um vídeo no Instagram de seu avião com a legenda "São Paulo > Porto Alegre". No dia anterior, ele publicou uma foto na Enel Distribuição, na capital paulista.

Com atuação especializada na área contenciosa civil em Tribunais Regionais, Estaduais e Superiores, além dos Institutos de Mediação e Arbitragem, Carpena foi responsável pelos processos de recuperação judicial das lojas Paquetá e Multisom.

Ele tinha experiência nas áreas de direito societário, direito contratual e operações estruturadas. Professor na Faculdade de Direito da Pontifícia Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS (desde 2002) e na Escola da Magistratura (Ajuris). De 2003 a 2009, foi presidente da Academia Brasileira de Direito Processual Civil. Além disso, foi o primeiro colocado no Concurso Nacional Desembargador Bonorino Butelli realizado pela Ajuris – Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul (1999).

Carpena foi autor das obras “Do Processo cautelar moderno” e coautor de “As Garantias do Cidadão no Processo Civil”, “Tendências constitucionais no Direito de Família”, “Visões críticas do processo civil”, “Execução civil: estudos em homenagem ao professor Humberto Theodoro Junior”, “Instrumentos de coerção e outros temas de Direito Processual Civil”. Assinou, ainda, artigos jurídicos publicados em revistas especializadas, tais como Revista Forense e Revista de Processo - RePro.

Por meio de nota, a PUCRS lamentou o acidente. "Carpena era professor licenciado da Escola de Direito da Universidade, desde 2009, quando entrou em licença para se dedicar ao escritório de advocacia. Como professor, atuou por oito anos (de 2001 a 2009) ministrando disciplinas como Processo Civil, Prática de Processo Civil e Direito Comercial. Neste momento doloroso, a PUCRS manifesta seu pesar e sua solidariedade à família e aos amigos".

O presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia, manifestou suas mais sinceras condolências aos entes queridos, amigos, alunos e colegas de Carpena. “Com muita tristeza, recebo a notícia do falecimento do colega Márcio Carpena, que desenvolveu uma grande trajetória na advocacia. Em nome da advocacia gaúcha, nossa solidariedade à família, amigos e demais colegas nesse momento de consternação”.

O que se sabe sobre o acidente

Segundo os Bombeiros, a aeronave decolou do Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, às 7h15. Conforme informações, caiu logo em seguida, às 7h20, na região da Lapa, zona oeste. Com a queda, o veículo ficou completamente destruído e dois corpos foram carbonizados. O veículo era um King Air fabricado em 1981, com capacidade para até oito pessoas, e havia sido comprado em dezembro pela Máxima Inteligência Operações Estruturadas LTDA.

Outras pessoas ficaram feridas: um motociclista atingido por uma peça, uma mulher que estava dentro de um ônibus e cidadãos que estavam nas proximidades. Os dois foram levados para a UPA Vergueiro. A tenente Olívia Perrone, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, informa que o incêndio já foi totalmente extinto.

Antes das 9h, as vítimas já haviam sido socorridas e os dois corpos carbonizados permaneciam no local para a perícia. “As viaturas do corpo de bombeiros ainda permanecem no local para preservação, então todo o local permanece isolado. Polícia militar, agência de trânsito estão no local também para poder balizar esse trânsito”, descreveu Olívia.

Ela destacou, ainda, que a equipe contou com o apoio de um helicóptero Águia, que sobrevoou a área logo após a queda. “O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), que é o órgão da aeronáutica que vai fazer a perícia e investigar o acidente, está pelo local, já realizando a coleta, tirando foto, enfim, fazendo o trabalho da parte da investigação.”

Conforme a Força Aérea Brasileira (FAB), investigadores do Seripa IV (Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foram acionados para realizar a investigação do acidente. De acordo com o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), o avião foi fabricado pela Beech Aircraft e era um turbohélice de dois motores para sete passageiros mais o piloto.