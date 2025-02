Nova diretoria da Assespro-RS tomará posse em março

A nova diretoria da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação do Rio Grande do Sul (Assespro-RS) para o biênio 2025-2026 tomará posse no próximo mês. Na presidência, o advogado Alexandre Mello substituirá Marcelo Streck. A cerimônia será realizada no dia 24 de março, na sede localizada no Tecnopuc.



Os primeiros 90 dias de gestão serão com foco na unificação do setor e na representatividade. “Como a Assespro pode te ajudar e como eu não te atrapalho? Essa, geralmente, é a primeira pergunta que faço. Tenho colhido boas impressões dessa forma”, explica Mello.

Após esse período, “será o momento de conexão e negócios. Precisamos fazer a economia girar. Se não houver sustentabilidade, as coisas não acontecem”, salienta. Ainda de acordo com Mello, a “Assespro tem uma série de oportunidades para os seus associados”. Fundada em 1979, a regional gaúcha conta com mais de 150 empresas associadas. Ao todo, a entidade agrega 1,5 mil empresas em todo o Brasil.



“Temos um polo de tecnologia muito forte na Serra Gaúcha, as empresas acabaram se reunindo com outros grupos. Novo Hamburgo e São Leopoldo também contam com outro polo tecnológico e buscamos Pelotas e Rio Grande”, destaca Mello. Na grande maioria dos casos, os polos são conectados com universidades.

Para os próximos dois anos, a nova diretoria também inclui os vice-presidentes Jorge Krug (articulação política), Fernando Nachtigall (comunicação), Rogério Negruni (finanças e sustentabilidade), Leandro Ceccato (marketing e eventos), Rosana Akie Takeda (planejamento e governança), Carlos Barrios (relações internacionais) e Renato Turk Faria (jurídico).



A entidade, que atua no setor de tecnologia e inovação, busca representar e fortalecer as empresas de TI no Estado, a partir de iniciativas estratégicas e relevantes para o desenvolvimento do setor.