Liberação total da BR-386 será de extrema importância para a economia de Pouso Novo, afirma prefeito

A retomada da circulação de veículos em ambos os sentidos do quilômetro 297 da BR-386, em Pouso Novo, na região do Vale do Taquari, será de "extrema importância para a economia e o turismo". A avaliação do prefeito Iti Bonacina (PRD) ocorre após nove meses de trânsito restrito na rodovia em razão das enchentes de maio de 2024, que afetaram a infraestrutura da cidade de 1.839 habitantes e distante 159 km de Porto Alegre. "Tivemos um impacto na circulação da cidade, sem contar os congestionamentos", destaca.

Janete Piovesani, funcionária do Hotel do Gringo e do Restaurante do Gringo, diz que, durante as obras de recuperação da rodovia BR-386 atingida pelas enchentes, diversos motoristas preferiram se hospedar no hotel do que enfrentar os congestionamentos. "Muita gente ficava parada na rodovia e decidia pernoitar na cidade", recorda. Em razão disso, os 25 quartos do hotel estiveram sempre ocupados no período de obras realizadas no km 297 da BR-386.

Agora, com a retomada plena do tráfego de carros e caminhões na região, Janete afirma que já percebeu um aumento no movimento do restaurante do Gringo, principalmente nos horários do almoço e da janta. O município de Pouso Novo, na região do Vale do Taquari, tem uma economia baseada no plantio de milho, trigo e feijão. Além disso, o município de colonização italiana faz parte do roteiro Caminhos da Serra e tem como atrativos turísticos a igreja Matriz e a Gruta Nossa Senhora de Lourdes.

O investimento da CCR ViaSul na recuperação do trecho do quilômetro 297 da BR-386, em Pouso Novo, chegou a R$ 19 milhões. O trafego está liberado para a circulação de veículos em ambos os sentidos da rodovia. A CCR ViaSul, concessionária que administra a estrada, informa que as intervenções incluíram a estabilização do solo, a contenção do talude e a reconstrução da pista.

No km 297 da BR-386, a CCR ViaSul utilizou técnicas avançadas para garantir a durabilidade e a segurança da rodovia. Para isso, foi necessário a escavação do solo, o reforço da fundação e, posteriormente, a instalação de blocos de rocha compactados, que servirão como proteção contra possíveis erosões. Equipes contratadas pela concessionária seguem trabalhando na estrada. Em função disso, existe a possiblidade de novos bloqueios com interferências pontuais sem a necessidade de restrição por longos períodos na rodovia BR-386, em Pouso Novo.