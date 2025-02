INSS paga aposentadorias acima do salário mínimo a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 3, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) dá início ao pagamento de aposentados, pensionistas e quem recebe auxílios acima do teto do salário mínimo, de R$ 1.518. Segundo o calendário, recebem nesta segunda-feira aqueles com número final do benefício 1 e 6.Os beneficiários que recebem acima do teto terão os valores corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 4,77%. O valor máximo que o INSS paga subiu para R$ 8.157,41 neste 2025.Para consultar o valor e mais detalhes do pagamento, é só entrar no aplicativo ou site Meu INSS.