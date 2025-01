Porto Alegre tem menor estoque de imóveis novos em cinco anos, aponta pesquisa

Porto Alegre registrou o menor número de imóveis novos em estoque desde 2020, com 4.802 unidades disponíveis para compra. Os dados são da última pesquisa Panorama do Mercado Imobiliário, elaborada mensalmente pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), em parceria com as empresas Alphaplan e Órulo.



A queda no estoque de imóveis novos e dos lançamentos no mercado imobiliário vai de encontro com a quantidade visível de propagandas de novos empreendimentos em construção que a população observa ao andar pelas ruas da Capital. Segundo o sócio-diretor da Alphaplan, Tiago Jung Dias, isso acontece, pois o ritmo de lançamentos em 2023 estava em alta, com isso, o estoque acabava ficando maior, mas houve uma retração em 2024. “A taxa de juros alta começou a restringir muito o acesso do consumidor final ao crédito. Então ficou mais difícil de lançar e de vender novos imóveis. Nesse ano de 2024, não foi diferente esse freio nos lançamentos, justamente por conta da alta taxa de juros”, explica.

Segundo o Sinduscon, o volume de lançamentos caiu de R$ 3,4 bilhões em 2023 para R$ 2,6 bilhões em 2024, menor nível dos últimos cinco anos. Esse movimento contribuiu para um consumo maior do estoque disponível, que teve uma redução de 3% ao longo do ano. No total, foram 2.848 unidades lançadas e 4.490 unidades comercializadas em 2024.

A pesquisa Panorama do Mercado Imobiliário não contempla imóveis do Programa de habitação de Interesse Social (MCMV), como o Minha Casa, Minha Vida ou programas estaduais de financiamento habitacional. O relatório traz dados de imóveis novos prontos para habitação, podendo ser tanto para fins de moradia quanto para comércio e serviços. As moradias participantes da pesquisa variam do tipo vertical (prédios e torres) e horizontal (casas e construções baixas).

As expectativas do setor para 2025 dependem da tabela de juros. Na última terça-feira (29), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a taxa básica de juros (Selic) de 12,25% para 13,25% ao ano. Para Dias, a Selic alta influência diretamente no lançamento de novos empreendimentos no setor da construção civil. “Uma alta taxa durante muito tempo dificulta tanto o consumidor final que quer comprar sua unidade e acaba pagando muito mais com taxas punitivas, quanto para o empresário que quer construir uma nova obra e acaba segurando um lançamento”, finaliza.