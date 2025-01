Governo do RS inicia programa de desassoreamento em canais pluviais

A remoção da primeira carga de lama do Arroio Pedrinho, localizado no distrito de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, marcou o início dos trabalhos do Programa de Desassoreamento do Rio Grande do Sul, o Desassorear RS, nesta quarta-feira (29). Com o investimento de R$ 301,3 milhões do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), 154 municípios serão contemplados. Segundo o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, “a partir de Bento Gonçalves, simbolicamente, começa um trabalho que vai para, pelo menos, 40 frentes de trabalhos simultâneos, que irão atender os 154 municípios que apresentaram os projetos para desassoreamento”. O governador ainda ressalta que este é apenas um dos trabalhos do Estado no combate às cheias.