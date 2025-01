Fed mantém taxa de juros dos EUA inalterada entre 4,25% e 4,50% ao ano

O Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) manteve inalterada a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) na faixa entre 4,25% e 4,50% ao ano. A decisão foi divulgada no período da tarde desta quarta-feira, 29, em comunicado. Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperavam amplamente a manutenção dos juros pelo BC norte-americano na primeira reunião de política monetária de 2025. A decisão do Fomc do Federal Reserve foi unânime entre todos os votantes, de acordo com o comunicado.

O Fed anunciou que a inflação nos Estados Unidos continua "um pouco elevada", mas que Fomc busca atingir o máximo de emprego e a inflação na meta de 2% ao ano no longo prazo, atento aos riscos para ambos os lados. De acordo com documento publicado nesta quarta, que trouxe a decisão de manutenção dos juros pelo BC norte-americano, os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica continuou a se expandir em um "ritmo sólido".



"A taxa de desemprego se estabilizou em um nível baixo nos últimos meses, e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas", diz o texto.

O Federal Reserve anunciou também que o Fomc estará preparado para ajustar a postura da política monetária conforme apropriado se surgirem riscos à meta de inflação e ao emprego nos EUA."As avaliações do Comitê levarão em consideração uma ampla gama de informações, incluindo leituras sobre as condições do mercado de trabalho, pressões inflacionárias e expectativas de inflação, e desdobramentos financeiros e internacionais", menciona o documento divulgado nesta quarta-feira.