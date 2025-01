Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com ganhos em tecnologia e luxo pressionado

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta quarta-feira (29), em uma sessão que repercutiu balanços de algumas das principais empresas da região. Os resultados da fabricante de chips ASML impulsionaram companhias de tecnologia, o que deu forças em especial aos papéis em Frankfurt. Por outro lado, o balanço da LVMH levantou cautela sobre o setor de luxo, pressionando especialmente os papéis em Paris. O pregão ocorreu ainda com grande expectativa pela decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), quando é esperado uma manutenção de juros, mas também sinalizações sobre os próximos passos da autoridade.

O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,47%, a 534,09 pontos.

A ASML divulgou encomendas trimestrais que superaram de longe a previsão de analistas, em um momento em que a explosiva demanda por inteligência artificial (IA) impulsiona o desenvolvimento de semicondutores cada vez mais sofisticados. A ação da companhia holandesa, que também agradou em termos de lucro e receita, saltou 5,83% em Amsterdã. Em Frankfurt, a SAP subiu 1,85%, enquanto o DAX avançou 0,90%, a 21.623,08 pontos. Já o subíndice europeu de tecnologia teve alta de 2,5%.

Sobre o chatbot chinês DeepSeek, que pressionou as ações do setor no começo da semana, a plataforma já não está mais disponível para download nas lojas da Itália. A Autoridade de Proteção de Dados Pessoais do país anunciou nesta quarta que solicitou informações às empresas controladoras para que sejam esclarecidos os usos de dados.

No setor de luxo, embora a LVMH tenha garantido vendas acima do esperado, o fraco avanço da receita indica que a indústria ainda não está preparada para uma reviravolta após meses de demanda fraca por bens de luxo. Em Paris, a LVMH caiu 5,08%, arrastando a Kering - controladora da Gucci - (-5,99%), e o CAC 40, que recuou 0,32%, a 7.872,48 pontos. O resultado impactou ainda a italiana Salvatore Ferragamo, que recuou 2,08% em Milão, onde o FTSE MIB teve alta de 0,62%, 36.371,67 a pontos.

Do noticiário macroeconômico, pesquisa da GfK mostrou que a confiança do consumidor na Alemanha voltou a se deteriorar neste começo de ano, enquanto dados preliminares do PIB espanhol apontaram crescimento maior do que previsto no último trimestre de 2024. Em Madri, o Ibex35 subiu 1,02%, a 12.278,20 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 0,62%, a 6.530,55 pontos. Fora da zona do euro, o FTSE 100 avançou 0,28%, a 8.557,81 pontos.