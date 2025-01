Secretário municipal da Inovação foca na retomada do projeto "Porto Alegre do Futuro"

Projetos e eventos voltados para a retomada de Porto Alegre após os eventos climáticos extremos ocorridos no Rio Grande do Sul em maio do ano passado estão diretamente ligados ao processo de transformação da cidade em Capital da Tecnologia. Nesse sentido, o secretário da Inovação, Luiz Carlos Pinto, aposta na conectividade dos agentes que envolvem os temas para as ações de retomada.

“O Comcet (Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia), do qual sou vice-presidente, está concentrado em três importantes pilares: inclusão, educação e saúde. A partir do mapeamento das demandas da cidade, queremos estimular a retenção dos talentos necessários para essa alavancada”, afirmou o secretário durante visita ao Jornal do Comércio nesta terça-feira (28).

Entre os assuntos em foco, ele cita ao reconhecimento de outras áreas, como design, engenharia e gastronomia. O primeiro como um pilar importante de atração de profissionais inovadores e o segundo pela importância técnica (e a redução de mão de obra no mercado).

Sobre a questão gastronômica, Pinto lembrou que a prefeitura e o Sebrae-RS oficializam a candidatura da Capital à Rede de Cidades Criativas da Unesco na Gastronomia. “Ao montar um dossiê de embasamento, podemos notar o envolvimento dos temas no que diz respeito às novas tecnologias e à sustentabilidade”, resumiu.