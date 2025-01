Grupo Bringel projeta entreposto da Zona Franca de Manaus no RS

Um dos maiores conglomerados nacionais, o Grupo Bringel intensifica a sua atuação no Rio Grande do Sul. Após ampliar a sua operação no Sul do Brasil, incorporando a MIC Steriliza em 2023, o próximo grande passo da empresa no Estado é a criação de um entreposto da Zona Franca de Manaus em São Borja, na Região das Missões.

A estrutura contará com um grande armazém para receber produtos das empresas instaladas em Manaus e deve gerar até 250 empregos diretos. Segundo o diretor comercial do Grupo, Fábio Carvalho, o investimento será privado no valor de R$ 50 milhões, feito pela empresa Ponta Negra Logística, que venceu a licitação do governo amazonense. “Como o município faz fronteira com a Argentina, é um ponto logístico estratégico de escoamento de mercadorias aos países vizinhos”, afirma o executivo.

Acompanhado de César Allcon, diretor de marketing da companhia, Carvalho visitou o Jornal do Comércio na manhã desta terça-feira (28) e foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.