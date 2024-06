Entreposto da Zona Franca de Manaus será criado em São Borja

O governo do Estado participou do anúncio oficial da criação de um entreposto da Zona Franca de Manaus (ZFM) em São Borja, na Região das Missões, no Rio Grande do Sul. O ato ocorreu na segunda-feira (24) no município missioneiro e reuniu autoridades, como o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que representou o governador Eduardo Leite, o governador do Amazonas, Wilson Lima, e o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto.

O investimento será privado no valor de R$ 50 milhões, feito pela empresa Ponta Negra Logística, que venceu a licitação do governo amazonense. Este será o quinto entreposto da ZFM no Brasil. O local deve funcionar como um grande armazém, recebendo os produtos das empresas instaladas na Zona Franca. A operação gerará 250 empregos diretos e tem previsão de inauguração em 150 dias.

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico destacou a importância desse investimento. "Esse entreposto em São Borja representa uma oportunidade não só para o Estado, mas para todo o Brasil. É mais um ponto logístico que contribuirá muito para nossas parcerias comerciais e servirá para atender de forma mais próxima e ágil os países do Mercosul", disse.

O município de São Borja faz fronteira com a Argentina, sendo um ponto logístico estratégico para o escoamento de mercadorias aos países da América do Sul. Outros estados que já têm entrepostos da ZFM são Santa Catarina, Minas Gerais, Pernambuco e Rio de Janeiro. A cidade é considerada um importante polo logístico do Rio Grande do Sul, com grande movimento no chamado porto seco, que abriga dezenas de caminhões que fazem o trajeto até o país vizinho.