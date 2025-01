Líderes estão mais maduros em produto e tecnologia

O levantamento ainda revela a importância de ter um time qualificado: 94% das companhias que entregaram qualidade nesses setores em 2024 são compostas por profissionais plenos e seniores, em sua maioria. Com essa disposição, 22,5% conseguiram adequar os resultados com velocidade.

Além de focar na maturidade das organizações, o estudo mostrou que 62% dos ouvintes pretendem aumentar o time no próximo ano e 73% relataram dificuldades na hora do recrutamento.

O levantamento foi dividido em três tópicos: estratégia, pessoas e processos com mais de 500 respostas de empresas de ramos variados como tecnologia, serviços intelectuais, finanças, indústria e bens de consumo. A maioria delas (48%) possui modelos B2B (Business to Business) e 35% das entrevistadas se consideram nativos digitais. Além disso, 47% têm menos de 10 anos de fundação.

"Na era tecnológica, a transformação das corporações B2B vai muito além da simples implementação de inovações. Trata-se de uma revolução na forma como as organizações operam e geram valor", avalia João Zanocelo, Head de Produto e Marketing e cofundador da BossaBox. Há sete anos no mercado, a empresa já desenvolveu mais de 140 produtos para mais de 100 médias e grandes empresas, como Bayer, Cubo Itaú, CRMBônus e SumUp.

Realizado pela BossaBox, startup que aloca e gere profissionais de tecnologia para empresas e scale ups, o estudo reflete a maturidade da transformação digital na maioria das companhias ouvidas, e comprovam que o protagonismo desses setores levam mais qualidade à entrega: 72% afirmam terem fechado o último trimestre do ano com bons resultados relacionados a produto e tecnologia.

Colecta cresce 46% em faturamento em 2024 e é destaque do Grupo eSales

Agora, em 2025, a empresa pretende anunciar dois novos módulos para a ampliação do desempenho da plataforma: Gestão de Comodato e Gestão de Performance de Vendas do canal indireto.

"Com estudos detalhados das necessidades dos nossos clientes, dedicamos muito das nossas energias ouvindo e realizando pesquisas complexas de mercado, para posicionar o Colecta de forma estratégica. Essas ações, acompanhadas de uma maior visibilidade na nossa comunicação e de mudanças no nosso processo de vendas, têm resultado em um crescimento consistente", destaca o executivo.

Na comparação com 2023, a plataforma desenvolvida para otimizar operações de vendas de grandes indústrias e varejistas encerra o ano com um incremento de 46% no faturamento.

Com 25% de crescimento no número de clientes e 50% de aumento da base de distribuidores homologados, o Colecta fecha 2024 como a unidade de negócios de resultados mais positivos do Grupo eSales.

Adobe atualiza recursos para apps After Effects e Premiere Pro

A Adobe está anunciando novidade na plataforma Adobe Creative Cloud. Em janeiro, serão duas atualizações em Photoshop e novos recursos para os aplicativos After Effects e Premiere Pro.

Entre as novas funcionalidades, estão a tradução automática de legendas no Premiere - o recurso permitirá a geração automatizada de legendas em 18 idiomas - e o suporte de imagem em HDR no After Effects.

Vitor Gomes, gerente sênior de marketing de produtos na Adobe, ressalta que, com os novos recursos, os usuários dos programas conseguirão aumentar a produtividade. "Esse conjunto de atualizações traz vários benefícios como economia de tempo, agilidade e performance, principalmente para quem atua com alta definição", comenta.

Com o novo painel de Inteligência de Mídia e Pesquisa (beta), que utiliza IA, o profissional vai conseguir identificar automaticamente objetos, locais e detalhes em suas gravações.

Um dos principais ganhos é a localização dos melhores clipes rapidamente, economizando tempo na busca e permitindo maior foco na criação da narrativa. O recurso Expanded Comp Playback no After Effects torna possível reproduzir os arquivos com maior velocidade.