Ação entre alemães e gaúchos busca estimular setor do hidrogênio verde

Parceria firmada entre a Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul e o GIZ (escritório germânico de cooperação técnica que atua com iniciativas de desenvolvimento sustentável) tem como meta apontar os potenciais e as necessidades para desenvolver a cadeia do hidrogênio verde no Sul do Brasil. Uma das medidas que será realizada nesse sentido pelas duas organizações é o fórum “Conexão H2v Energizando o Futuro: Formando parcerias estratégicas para o avanço do hidrogênio verde”.

O evento, que reunirá atores que atuam nesse segmento nas esferas pública, privada e nas instituições científicas, ocorrerá no dia 25 de março, a partir das 8h, no Tecnopuc, Av. Ipiranga, 6681, em Porto Alegre. A analista de Relações Internacionais da Câmara Brasil-Alemanha no Rio Grande do Sul, Bruna Rohr Reisdoerfer, ressalta que esse e outros encontros que acontecerão no primeiro semestre deste ano, no Estado e em Santa Catarina, servirão para aproximar os agentes que operam nesse setor. “Como também para fomentar esse segmento de forma geral no Sul do País”, reforça Bruna.

Ela detalha que o GIZ possui linhas de financiamento para projetos em áreas estratégicas para a Alemanha, como o hidrogênio verde. A doutora em Estratégia Internacional comenta que a Câmara Brasil-Alemanha e o GIZ trabalham conjuntamente para prospectar possíveis iniciativas no Rio Grande do Sul que possam ser consideradas para receberem apoio por parte dos alemães.

Bruna argumenta que como o hidrogênio verde envolve uma nova tecnologia, sempre há barreiras a serem superadas como, por exemplo, custos mais elevados. No entanto, ela enfatiza que se trata de um campo da economia que só tende a crescer nos próximos anos.

Para o hidrogênio ser considerado “verde”, ele precisa ser produzido a partir de fontes renováveis, como a eólica ou a solar. O hidrogênio é considerado uma importante fonte energética, mas, como ele não ocorre isolado na natureza, um dos processos para sua obtenção é a eletrólise da água (separando o hidrogênio do oxigênio, através da eletricidade).

Ao se obter o hidrogênio puro, é possível aproveitá-lo para ações como armazenar e gerar energia por meio de células de combustível (em veículos de pequeno, médio e grande porte, como automóveis e caminhões), assim como pode servir como insumo para a produção siderúrgica, química, petroquímica, agrícola, alimentícia e de bebidas e para o aquecimento de edificações.