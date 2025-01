Be8 e o Centro Tecnológico Randon firmam parceria para utilização de Be8 BeVant

O mais completo centro tecnológico independente da América Latina para desenvolvimento, testes e homologações de veículos e componentes automotivos e industriais passa a contar com a disponibilização da tecnologia Be8 Bevant® como mais uma opção sustentável de combustível para seus clientes e parceiros. A novidade foi anunciada pelo presidente da Randoncorp, Daniel Randon, e pelo presidente da Be8, Erasmo Carlos Battistella, nesta quarta-feira (22), na Casa Brasil, espaço exclusivo durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, organizado pelo BTG Pactual em parceria com as empresas Ambipar, Be8, Gerdau, JHSF, Randoncorp e Vale.

"Nossos clientes também poderão optar pelo uso do combustível Be8 BeVant® em seus testes de durabilidade e performance. A Randoncorp, empresa da qual o CTR faz parte, tem o compromisso público de reduzir 40% de suas emissões de gases de efeito estufa até 2030, e parceria com a Be8 também contribui com a meta", explica o CTIO da Randoncorp, César Augusto Ferreira, responsável pela vertical de Tecnologia Avançada. “Este é mais um passo na direção da descarbonização de nossos testes.

O primeiro foi a implantação de uma usina fotovoltaica equipada com aproximadamente 2,4 mil painéis solares, capaz de gerar 1,3 MWp (megawatt-pico). A capacidade é suficiente para atender tanto a demanda energética atual quanto a futura do CTR, incluindo o carregamento da frota de veículos elétricos dos nossos clientes em testes”.

Ferreira destaca o compromisso da empresa de promover a diversificação da matriz energética e diminuir a dependência para os usuários de fontes não renováveis. “Além destas iniciativas, o CTR também desenvolveu testes de durabilidade em ambiente de laboratório, onde podemos reduzir em 100% emissão de CO2 pelo uso de energia limpa”, complementa.

"O CTR é um polo onde aflora a tecnologia de ponta no Brasil”, afirma o diretor de Transição Energética da Be8, Camilo Adas. Localizado Farroupilha, o Centro Tecnológico Randon está habilitado ao Programa MOVER, idealizado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), e voltado para apoiar a descarbonização dos veículos brasileiros, o desenvolvimento tecnológico e a competitividade global.

Com 92 hectares de área e ampla estrutura tecnológica, o CTR também conta com um campo de provas com mais de 20 tipos de pistas, com destaque para os 53 mil metros quadrados de VDA (Vehicle Dynamic Area) e os 18 mil metros quadrados de área de baixo atrito. No total são mais de 15 quilômetros onde são reproduzidos os mais diferentes pavimentos e irregularidades específicas para a realização de testes nas mais variadas condições, representando de forma acelerada a aplicação do produto em campo.