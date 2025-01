Fontana S/A recebe licença para troca de endereço de fábrica

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), concedeu à empresa Fontana S/A, de Encantado, a Licença Única (LU) para a operação de sua fábrica de produtos de perfumaria em Teutônia, no Vale do Taquari. A licença, com validade de 17 de janeiro de 2025 a 17 de janeiro de 2030, é a primeira deste tipo emitida este ano, e a terceira desde a enchente de 2024.