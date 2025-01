Inspiramais 2025 prevê superar US$ 6 milhões em negócios

Da produção da matéria-prima às vitrines, as novidades em materiais que originam as coleções atuais das principais marcas de calçados, confecções, tapeçaria, móveis e bijuterias estão na 31ª edição do Inspiramais. O salão responsável por lançar no mercado nacional e internacional mais de mil itens inovadores e sustentáveis para as indústrias começou nesta terça (21) e se estende até quarta-feira (22), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

Um dos pontos altos do salão são as rodadas de negócios. A expectativa, segundo o gestor de Mercado Internacional da Assintecal, Luiz Ribas Júnior, é bater o número de negócios realizados na edição passada do salão, em julho, quando foram gerados mais de US$ 6 milhões entre vendas efetuadas in loco e alinhavadas.

Neste ano, foram convidados 34 grupos internacionais para participar do Projeto Comprador.

“No total, essas empresas produzem, juntas, mais de 5,3 milhões de pares todos os meses. São grupos que vêm ao Brasil buscando soluções sustentáveis e inovadoras em adesivos, laminados sintéticos, enfeites, compostos de PVC, atacadores, zíperes, elásticos, entre outros materiais para abastecerem suas fábricas”, detalhou o gestor.

Durante o evento, também ocorrem palestras, oficinas e outras atividades Maria Amélia Vargas/Especial/JC

Nesta edição, participam do Projeto Comprador grupos da Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala, México e Paraguai. Com 150 expositores e expectativa de receber mais de 7 mil visitantes, neste ano, as novidades são as parcerias com a Central Única das Favelas (CUFA) e o engajamento do setor de tapeçaria automotiva.

“Trouxemos para esta feira um segmento novo: a tapeçaria automotiva. Os materiais são transversais, como couro, laminados, e enfeites. Cabe a nós usar esses mercados para a gente cada vez mais favorecer a nossa indústria.Temos também a parceria da Cufa, que representa 12 mil favelas no Brasil. Assim, buscamos fazer essa conexão da mão-de-obra com o empresário”, afirmou a superintendente da Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal), Silvana Dilly, na coletiva de abertura do evento.

Segundo Leandro Roberto, proprietário de uma Capotaria de Brasília, o salão é uma oportunidade de mostrar as inovações na sua área de atuação. “Nunca tivemos no ramo de tapeçaria automotiva um evento tão importante como este. Temos cores novas e texturas novas no estofamento e possibilidades de personalização das costuras”, explicou o empresário.

Outra peculiaridade da edição é a apresentação de 18 tipos de insumos oriundos da Floresta Amazônica trazidos ao Rio Grande do Sul a partir da Missão Acre Biomateriais, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A exposição de 11 artesãos mostra a diversidade destas produções.

Entre eles está Maria da Glória Andrade, que participa de uma feira pela primeira vez de uma exposição: “Há mais de 20 anos eu faço peças da palha e da fibra do Buriti, e já produzi para lojas como a Tok Stok”, contou a acriana.

Durante o evento, também ocorrem palestras, oficinas e outras atividades. A Inspiramais é promovida pela Assintecal, Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB), Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit) e Associação Brasileira das Indústrias de Mobiliário (Abimóvel). Além disso, conta com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).