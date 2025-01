Montagem de casas a atingidos pelas enchentes em Porto Alegre começará em março

Com um investimento de R$ 5,2 milhões, 31 casas construídas para famílias atingidas pelas enchentes de maio de 2024 serão entregues até o final do mês de junho deste ano, segundo o presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum, ao informar que os trabalhos estão na fase de terraplenagem. As moradias de 44,32 metros quadrados terão cozinha, sala de estar e jantar integrados, área de serviço, dois quartos e banheiro, além de varanda dos fundos.

• LEIA MAIS: Prefeitura de Porto Alegre quer incentivar a construção de moradias após enchente

Segundo Teitelbaum, o terreno foi doado pela prefeitura de Porto Alegre através de um termo de cooperação. O terreno de aproximadamente 10 mil metros quadrados está localizado na rua Pedro Boticário, no bairro Glória. "As famílias são provenientes do bairro Glória que foram escolhidas pelo Departamento Municipal de Habitação (Dehmab)", destaca. Conforme o presidente do Sinduscon/RS, são casas que serão construídas em tecnologia rápida em que o banheiro em concreto já vem pronto e as residência serão construída em steel frame - uma estrutura leve de aço com chapas de gesso e placas de cimento. "A montagem das casas na rua Pedro Boticário começa no mês de março", ressalta.

De acordo com o presidente do Sinduscon/RS, a iniciativa foi viabilizada por meio da campanha SOS Chuvas/Enchentes RS. "O Sindicato foi o gestor de um grande movimento de voluntariado e de doações de materiais e recursos financeiros envolvendo toda a cadeia produtiva do setor da construção civil", explica. Serão feitos investimentos em infraestrutura - terraplenagem, fundações em concreto, rede de água, esgoto e energia, paisagismo e acabamentos internos. As 31 casas serão erguidas na rua Pedro Boticário no número 336.

Conforme Teitelbaum, com métodos construtivos industrializados, que atendem todos os requisitos básicos e a normas necessárias para edificações, o prazo de execução das obras serão acelerados, com uma casa sendo montada a cada dois dias. As moradias serão produzidas pela indústria 3I BRASIL + CMC Modular, localizada em Mirassol, em São Paulo, em duas etapas. Os banheiros em concreto armado industrializado e os demais módulos em painéis "steel frame"( uma estrutura leve de aço com chapas de gesso e placas de cimento), que serão montados no terreno destinado às unidades habitacionais por meio de encaixes. A construção e doações das moradias foram oficializadas através de um Termo de Cooperação firmado entre o Sinduscon/RS, a Associação Sul Rio Grandense da Construção Civil e o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, representado pela Secretaria Municipal de Meio ambiente, urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre (Smamus).

Parceiros da campanha "SOS Chuvas/Enchentes RS

- Associação Sul Riograndense da Construção Civil

- Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc)

- Associação das Empresas do Mercado Imobiliário (ADEMI Niterói)

- Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil (AditBrasil)

- Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC)

- Fundo RegeneraRS

- Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais de São Paulo (Secovi-SP)

- Serviço Social da Construção Civil de São Paulo (Seconci-SP)

- Sindicato da Indústria da Construção Civil de São Paulo (Sinduscon-SP),

- Sindicato da Indústria da Construção de Estradas, Pavimentação, e Obras de Terraplenagem em Geral no RS (Sicepot-RS)

Sinduscon Paraná/Noroeste e Seconci Paraná/ Noroeste