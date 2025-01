Escola Técnica Fundatec chega aos 20 anos e quer ampliar oferta de cursos

A Escola Técnica Fundatec (ETF) está completando 20 anos em janeiro e, para celebrar a data, terá uma programação especial e novidades nos próximos meses. No dia 30 de janeiro, será realizado um coquetel para marcar as comemorações. Em março, a instituição abrirá as portas à comunidade para apresentar os cursos oferecidos, com uma palestra sobre carreiras e os impactos da Inteligência Artificial (IA).

Cinco cursos técnicos fazem parte da ETF: Administração, Enfermagem, Informática, Qualidade e em Segurança do Trabalho. “Temos uma história de formação de mais de 100 turmas. Hoje a gente tem quase 700 alunos e com ingresso agora de mais de 200 em março nos cinco cursos técnicos que possuímos”, conta Felipe Homem, diretor da Escola Técnica Fundatec.

Três outros cursos de pós-técnico na área de saúde foram credenciados junto à Secretaria de Educação e aguardam aprovação, com o propósito de possibilitar a formação continuada dos técnicos em Enfermagem. Para os próximos anos, outros cursos técnicos devem ser incorporados, mas segundo o diretor ainda estão em estudo para a definição das áreas a serem contempladas.

O perfil dos alunos da ETF é heterogêneo. Os cursos técnicos profissionalizantes possuem duração de dois anos, o que é uma alternativa para quem busca uma colocação rápida no mercado de trabalho. A maioria dos estudantes é formada por pessoas na faixa dos 30 anos, sendo que alguns já possuem uma graduação anterior. “Temos estudantes, por exemplo, na área de TI, que antes mesmo de se formar já estão atuando. Na Enfermagem, apesar do requisito legal para ter a carteira do Conselho de Enfermagem (Coren) para poder atuar como técnico, os alunos fazem estágio nos hospitais e já começam a ter assédio com propostas de trabalho. Nosso índice de empregabilidade dos formados gira em torno de 90%”, afirma Felipe.

A instituição é vinculada à Fundatec (Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências) e oferece em torno de 60 bolsas de estudo gratuitas aos estudantes. Recentemente, a instituição fez uma grande reforma na estrutura física, investindo cerca de R$ 2 milhões para melhorias na segurança, conforto dos alunos, atualização tecnológica e nos laboratórios. Com aulas nos três turnos, o espaço oferecido atualmente é insuficiente para atender a demanda. Um novo prédio deve ser construído para ampliar a unidade localizada na rua Prof. Cristiano Fischer, em Porto Alegre.

A ETF desenvolve ações voltadas à sustentabilidade, entre elas a instalação de placas de energia fotovoltaica e o destino correto dos resíduos produzidos na instituição, evitando assim prejuízos ao meio ambiente. Mais informações sobre a Escola Técnica Fundatec no site www.fundatec.org.br/escola.